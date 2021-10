Wie na de lockdowns terugkeerde naar de Antwerpse straten trof daar plots een hele rits nieuwe adresjes aan. 14 aanraders.

Eten - Groente in de mode

Groenterestaurant Graanmarkt 13 mocht zich over het café van het pas heropende MoMu ontfermen. Naast een gezond buffet (lokaal en seizoensgebonden met de nadruk op - jawel - groenten) introduceert het MoMu Café by Graanmarkt 13 er ook hun nieuwe afhaalconcept '123'. Daarbij heb je keuze uit drie categorieën: 1 staat voor groenten, 2 voor proteïnen en 3 voor koolhydraten. Daarmee stel je je eigen maaltijd samen, volgens je dieet of humeur. Als dessert of appetizer pik je natuurlijk nog even een expo mee bij de modebewuste buren.

In 2012 openden twintigers Artur en Florence multibrandstore Damoy. Samen met de winkel groeiden de ideeën, onder andere voor een eigen collectie. La Collection brengt moderne luxe, verantwoord en vakkundig geproduceerd. Het soort kleding dat je bij Matches Fashion of Net-A-Porter vindt. Het merk groeide zelfs in die mate dat ze Damoy na tien jaar vaarwel zeiden en omdoopten tot La Collection Store. Hun winkelrekken zijn nu exclusief voorbehouden aan eigen ontwerpen. Steenhouwersvest 46, lacollection.be Sinds 2011 maken de rode Velo-fietsjes deel uit van het Antwerpse straatbeeld. De deelfietsjes vieren nu hun tiende verjaardag (en + 40 miljoen ritten) met enkele fietsroutes. De Velo Highlighttour neemt je 26 kilometer lang mee langs 40 bezienswaardigheden, allemaal vlak bij een Velo-station. Nog handiger: je krijgt ineens ook tips voor eet- en shopadresjes in de buurt. Er zijn ook ritjes door andere Antwerpse districten. Geen Velo-kaart? Geen probleem, je kunt altijd een dagpas nemen. velo-antwerpen.be/bike-tours-discover Wie? Chef Aiko Linssen, sinds haar zevende gepassioneerd door koken, serveert in Finch vernieuwende gerechtjes met een subtiele Japanse toets - een verwijzing naar haar roots.Wat? Na jaren oefenen in andermans keuken heeft ze nu eindelijk haar eigen restaurant-annex-café-en-traiteur. Voor een drankje, lunch of apero tot een uitgebreid diner met sharing dishes. Hun winkelrekken zijn nu exclusief voorbehouden aan eigen ontwerpen. Steenhouwersvest 46, lacollection.be Sinds 2011 maken de rode Velo-fietsjes deel uit van het Antwerpse straatbeeld. De deelfietsjes vieren nu hun tiende verjaardag (en + 40 miljoen ritten) met enkele fietsroutes. De Velo Highlighttour neemt je 26 kilometer lang mee langs 40 bezienswaardigheden, allemaal vlak bij een Velo-station. Nog handiger: je krijgt ineens ook tips voor eet- en shopadresjes in de buurt. Er zijn ook ritjes door andere Antwerpse districten. Geen Velo-kaart? Geen probleem, je kunt altijd een dagpas nemen. velo-antwerpen.be/bike-tours-discover Wie? Chef Aiko Linssen, sinds haar zevende gepassioneerd door koken, serveert in Finch vernieuwende gerechtjes met een subtiele Japanse toets - een verwijzing naar haar roots.Wat? Na jaren oefenen in andermans keuken heeft ze nu eindelijk haar eigen restaurant-annex-café-en-traiteur. Voor een drankje, lunch of apero tot een uitgebreid diner met sharing dishes. Waar? In het hoekpand van een voormalig volkscafé of op het ruime terras. Waarom? Voor de geroosterde bloemkool met sriracha en katsu, de labneh met miso en aubergine of ceviché met yuzu. Of toch maar de gyoza? Gelukkig is het de bedoeling om te delen zodat je van alles kunt proeven. Vinkenstraat 1, thefinch.be Het culinaire aanbod van vier gastronomische restaurants en een wellness van drie verdiepingen doen haast vergeten dat je in Botanic Sanctuary ook gewoon kunt slapen. Hoewel, gewoon: met vijf sterren en een toplocatie maakt het hotel zelfs de meest veeleisende slaper blij. De 108 unieke kamers en (spa)suites liggen verspreid over vijf historische gebouwen aan de botanische tuin. Lange Gasthuisstraat 45, botanicantwerp.be Het Gentse Piet Moodshop annexeerde Antwerpen met een conceptstore van 650 vierkante meter. Het statige pand op de al even monumentale Graanmarkt werd gevuld met interieurspullen, stationary, meubelen én een restaurant. Klaar met food sharen? Je kunt je stoel, servet of de lamp boven het tafeltje ineens mee naar huis nemen. Graanmarkt 2, pietmoodshop.bePremium streetwearlabel Arte Antwerp vierde de vijfde verjaardag van zijn Antwerpse uitvalsbasis met... een verhuizing. Ze laten de Kammenstraat niet achter zich, maar kozen voor een ruimer pand enkele huisnummers verderop. Het interieur knipoogt naar het modernisme met als blikvanger de aluminium toonbank en gebogen houten wand achterin. Kammenstraat 45, arte-antwerp.com The Guest brengt merken en initiatieven uit alle lifestylehoeken samen onder één dak. Niet alleen fashion-, beauty-, food- en designlabels, maar ook kunstenaars, personal trainers en coaches zijn er te gast. Goed voor 1200 vierkante meter en drie verdiepingen shoppret met extra activiteiten zoals workshops, expo's, een podcast en zelfs een minipadelveld. Huidevettersstraat 39, theguest.store Zeg niet zomaar boekenwinkel tegen Luddites. Zeg wel: luh-daits. De Luddites waren een 19de-eeuws Brits geheim genootschap van textielarbeiders. Net zoals zij opkwamen tegen nieuwe machines, fungeert de gelijknamige shop als bolwerk tegen het digitale tijdperk. Naast de uitgebreide collectie Nederlandstalige en Engelstalige boeken zit er bovendien een goede wijnbar verstopt. En jawel, ze zitten ook op het internet. Check zeker de socials voor hun offline events. Hopland 34, luddites.be Angélique Van Gils stond niet alleen aan de wieg van Café Costume, ze kreeg ook twee dochters, Jill en Joy. Samen startten ze begin vorig jaar een eigen maatpakkenlabel, maar dan wel eentje voor vrouwen, Pursuit Femmes. Na de pop-up kun je nu in het nieuwe atelier terecht voor een pak op maat. Een gesprekje leidt je doorheen alle opties - model, stof, kleur, type knopen... - voor de perfecte powersuit. Sint Michielstraat 21, pursuit-femmes.com Wie? Sherryspecialist Wim Schuer en Carla Pantens, met als gastheer Raul Pena - voormalig maître van restaurant Galicia.Wat? Wijn-, sherry- en tapasbar met delicatessenshop Casa Conservas, geïnspireerd door de Portugese tapasbar Maria do Mar. Goed voor één tapa bij de sherry tot een somptueus degustatiemenu. Waarom? De visconserven komen van ambachtelijke Spaanse en Portugese producenten, de bifana van Portugese slagerij Aniska op het Sint-Jansplein. Ze hebben zelfs aan warme pastéis de nata gedacht.Varkensmarkt 1, casaconservas.be Nederlands broekenmaker Mr Marvis verkoopt z'n kleurrijke items (made in Portugal van organisch katoen) volgens het concept 'get inspired & get fitted'. In het eerste deel van de pop-up staan de broeken als kunst opgesteld om je te inspireren. In het tweede deel wordt gefocust op de maat en kleur. Je favoriete model gevonden? Een iPad vertelt je in welke kleuren het beschikbaar is. Schuttershofstraat 41, mrmarvis.comHet kleurrijke Antwerpse mannenlabel Castart kreeg er vorige lente een zusterlabel bij. Samen met Our Sister trokken ze onlangs in een nieuw pand. In hun flagshipstore nodigen ze ook gelijkgestemde kleding- en lifestylemerken uit, zoals YMC, Carne Bollente, Dusen Dusen... Dankzij het moduleerbare interieur ziet de winkel er morgen misschien weer net iets anders uit. Er valt altijd wel iets te ontdekken dus. Lombardenvest 62, castartclothing.com Bar à vinGlou Glou is het jonge, informele zusje van de Borgerhoutse Bistrot Miró. Je kunt er uitgebreid eten - ideaal als je graag blijft hangen - of gewoon een hapje nemen bij je glas. De focus ligt er op natuurlijke wijnen. Bewust laagdrempelig, zodat ze de passie voor wijn en lekker eten zo breed mogelijk kunnen delen. Moorkensplein 27, glouglou-borgerhout.be