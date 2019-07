Waarom allerlei steden in het buitenland opzoeken als de allermooiste (volgens haar inwoners althans) onder je neus ligt? Tips van insiders, om deze zomer te doen in Antwerpen.

Toren van Babel van Maud Vanhauwaert

Van juli tot einde september bouwen Kunstenaarscollectief Rooftoptiger en stadsdichter Maud Vanhauwaert op de voormalige slachthuissite in de Damwijk een heuse Toren van Babel met bamboe, hout en poëzie. Het publiek kan helpen bouwen en genieten van de vele geplande activiteiten zoals internationaal koken, praatsalons en creatieve ateliers.

Lange Lobroekstraat 77, Antwerpen. Volg de toren op radiobabel.be.

Collectief winkelconcept Edo

Veerle Spaepen en Lien De Grom sloegen drie jaar geleden de handen in elkaar voor de pop-upkledingbibliotheek Les ReBelles d'Anvers. Hun liefde voor experimentele, duurzame retailconcepten bleef branden en resulteerde in Edo: een tijdelijke winkel in Antwerpen waar duurzaam design en mode in de schijnwerpers staan.

Lange Koepoortstraat 64, 2000 Antwerpen. edocollective.com.

© Getty

Zwemmen in het Boekenbergpark

Een warme dag in 't stad? Ontsnap dan in een groene oase met openluchtzwembad! In het Boekenbergpark in Deurne vind je zo een. Er is een grote zwemvijver, een klein speelbad voor kinderen en een grote ligweide om tussen twee beurten door even op temperatuur te komen. Nog leuker nieuws: toegang tot de zwemvijver is gratis. Daardoor kan het echter ook erg druk zijn, dus kies je moment goed!

Van Baurscheitlaan, ter hoogte van nr. 68, Deurne. Meer informatie en een overzicht van de activiteiten vind je op antwerpen.be.

Beestige zoomerbar

Elk dorp heeft zo ondertussen zijn zomerbar, maar in Antwerpen doen ze er uiteraard een schepje bovenop: daar is dit jaar ook een ZOOmerbar. 't Schoonste terras van 't stad bevindt zich deze zomer in de Zoo van Antwerpen en biedt behalve lekkere drankjes, zomerse gerechtjes en elke dag een liveoptreden, ook nog eens zicht op de flamingo's. Je hoeft niet eens een ticket voor de zoo te hebben om er je dorst te lessen.

Zooantwerpen.be.

© Middelheimmuseum

Wandelen in een openluchtmuseum

Wel zin in cultuur, maar niet in een duf museum? Trek dan naar het Middelheimpark, want daar kan je een indrukwekkende collectie beeldende kunst bewonderen. Je kan rustig rondkuieren en alles zelf ontdekken, of je langs de highlights laten leiden via de app. Die biedt acht routes aan, afhankelijk van jouw interesses. Ook tijdelijke expo's bezoeken het park regelmatig.

Middelheimmuseum.be.

Esthetisch verantwoord shoppen in The Recollection

Noem iets moois en je vindt het hier. Van keramiek tot mode, The Recollection bundelt werk van designers die iets oud een nieuw leven geven. Leuk om te snuisteren, maar wel gevaarlijk als je tegen de grenzen van je vakantiebudget aanschuurt.

Kloosterstraat 54, Antwerpen. Therecollection.net.

© Yust

Esthetisch verantwoord slapen in Yust

Wie wel houdt van hostels, maar niet van afgebladderde verf en een armoedige inrichting, kan betaalbaar terecht in Yust. De achtpersoonskamers zijn ruim, stijlvol ingericht en de bedden zijn net gezellige nestjes, waardoor je over je privacy beschikt. Je vindt er ook gewone hotelkamers, familiekamers en een suite, al betaal je daarvoor uiteraard meer. Hoe dan ook kom je terecht in een fijn hotel met gezellige lobby, temidden van een bruisende buurt.

Coveliersstraat 2, Antwerpen. Yust.com.

Borgo Gelato

Wie houdt van ambachtelijk bereide gelato, heeft veel keuze in de Scheldestad en heel wat goede gelateria's bevinden zich in het centrum. Toch is het ook aan te raden je ijsje van de dag iets verder te zoeken. In Borgerhout vind je immers Borgo Gelato, dat de smeuïgste klassiekers maakt, maar ook positief verrast met meer experimentele smaken. Je ijsje eet je dan op op het Krugerplein, waar locals verbroederen rond de grote speeltuin, in het park en op het terras van de nabijgelegen Bar Leon.

Sint-Janstraat 50, Antwerpen. Borgogelato.be.

© Kolonel & Reede

Kolonel & Reede

Wie houdt van koffie, maar ook van natuurwijnen en verfijnde hapjes, moet bij Kolonel & Reede aan het Eilandje zijn. De zaak opende in juni de deuren en is de kleine broer van Kolonel Coffee in de Montignystraat. Overdag kan je er terecht voor koffie, ontbijt en lunch, maar driemaal per week kan je er ook 's avonds dineren. Op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond staan op het menu onder meer Thaise mosselen, ceviche van zeebaars en tempura van paddenstoel, naast natuurwijnen en een fijne selectie bieren van kleine brouwerijen. Op zondag is Kolonel & Reede dan weer open voor brunch, met als absolute aanrader de okonomiyaki: een smaakvolle Japanse pannenkoek met groene asperges, pinda tempura en kewpie mayonaise.

Ankerrui 15, Antwerpen. kolonelcoffee.be.