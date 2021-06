Circuit omschrijft zichzelf als een hotspot voor duurzaamheid en circulariteit. Het nieuwe initiatief van De Kringwinkel en de stad Antwerpen verzamelt heel wat duurzame ondernemers onder één dak.

De Kringwinkel palmt samen met zeventien ondernemers de benedenverdieping, de binnentuin en het ondergrondse niveau van het Palazzo Verde van architect Stefano Boeri in. Het ultieme doel van Circuit is om duurzaam leven gemakkelijker te maken. Dat wil de organisatie verwezenlijken door duurzame ondernemers en diensten samen te brengen onder één dak. Zo is de stap om te kiezen voor een circulaire oplossing voor veel consumenten sneller gezet.

Je kunt er niet alleen tweedehands kleding kopen bij de Kringwinkel, maar stuks ook laten aanpassen aan jouw maten en noden in het naaiatelier Kunning. Een van de vele manieren waarop Circuit een circulaire oplossing biedt: niks gaat verloren en de levensduur van producten wordt zo lang mogelijk verlengd.

Circuit: tweedehands shoppen bij de Kringwinkel © Circuit

Duurzame bloemen vind je bij Mr. H. Bouquet en bij de Natural Hair Studio ben je aan het juiste adres voor een nieuw kapsel. Dorst en honger gekregen? Stap dan binnen bij de bakker, ijsjeszaak, wijnbar of koffiebar. Ook zijn er herstelateliers voor elektrische apparaten en fietsen voorzien.

Bij Kringverhuur kan je dan weer terecht voor het huren van unieke meubels, decoratie en servies voor feestjes of fotoshoots. Er valt met andere woorden heel wat te beleven, ontdekken, kopen, proeven en herstellen bij Circuit. En dat allemaal zonder een grote ecologische voetafdruk na te laten.

Jef Cassiersstraat 29, 2000 antwerpen

circuitantwerpen.be

