Interieurliefhebbers krijgen er in Antwerpen een adresje bij. Na twee shops in Gent zwaait Piet Moodshop ook de deuren open in de Scheldestad.

In een monumentaal pand op de Antwerpse Graanmarkt opende Christophe Verbeke een derde boetiek. De conceptstore van 650 vierkante meter huisvest interieuraccessoires, meubels en kantoorspullen die je het liefst van al in je woonkamer zou uitstallen. Net zoals in de shops in Gent, werd er gekozen voor een mix tussen bekende merken en kleinere, onafhankelijke brands.

Honger naar meer? Ook lege magen kan je er - wanneer het opnieuw is toegestaan - vullen dankzij het foodharing-concept Grandeux. Het interieur van het restaurantgedeelte werd zorgvuldig uitgekozen door Christophe Verbeke zelf.

Piet Moodshop © Piet Moodshop

Graanmarkt 2, Antwerpen

pietmoodshop.be

