Koopschaamte versus shopplezier? de impact van klimaatverandering op de consument

Na vliegschaamte, voelen Zweedse burgers nu ook koopschaamte. Zweden is het land van Lagom, Fika en H&M, maar ook van Greta Thunberg, klimaatstakingen, 'flygskam' en 'köpskam'. Wat houdt die koopschaamte nu precies in en waar komt het gevoel vandaan? En 'mogen we werkelijk niets meer'?

Tweedehandsshoppen wint aan populariteit als alternatief voor kleding kopen in fast fashion ketens © Getty

Beschaamd zijn om met het vliegtuig te reizen sijpelde al door naar de bewuste burgers, maar volgens Jonas Arnberg, ceo van HUI Research, is koopschaamte ook aan het opborrelen. Volgens de onderzoeker en consultant is het slechts een kwestie van tijd vooraleer de term een wijdverspreid fenomeen wordt.

