‘De mobwife manifesteerde een hot rodent man met bigorexia’: 12 buzzwords van 2024 die je moet kennen om mee te kunnen praten

Geen jaar zonder nieuwe buzzwords: wij selecteerden er 12.

Brat

Het album Brat van Charli XCX luidde het begin van de Brat Girl Summer in, waarin zelfs presidentskandidaat Kamala Harris tot brat werd uitgeroepen. Ben je brat, dan ben je wild, messy, chaotisch. Je houdt van een feestje én van neongroen.

Demure

Omdat elke trend ook weer een tegenbeweging oproept, ging brat summer naadloos over in demure fall. Luid is uit, de herfst was voor het bedachtzame en ingetogen type.

Doomscrolling

In 2024 scrolden we urenlang langs updates over oorlog, genocide en klimaatrampen. Doomscrolling is niet onschuldig: psychologen wijzen op de negatieve gevolgen ervan voor je mentale gezondheid.

Flaking

Op het laatste nippertje gemaakte plannen afzeggen omdat je geen zin hebt of – erg 2024 – omdat je mentale gezondheid het niet toelaat… Vroeger was het onbeleefd, vandaag draait de overprikkelde generatie Z haar hand niet om voor een beetje flaking.

Bigorexia

Uren doorbrengen in de sportschool, maar elke keer dat je in de spiegel kijkt tóch niet tevreden zijn met de spieren die je al hebt gekweekt: steeds meer tienerjongens lijden aan bigorexia, melden verontruste sportartsen en psychologen.

Hot rodent man

Tijdens de zomer van 2024 zagen we de opmars van een nieuw sekssymbool, de hot rodent man. The rodent boyfriend is lang en slungelig, heeft ‘ratachtige’ gelaatstrekken en slordig haar. Rolmodellen zijn Jeremy Allen White, Timothée Chalamet en Josh O’Connor.

Rawdogging

De voorbije zomer postten mensen massaal filmpjes van zichzelf, voor zich uit starend op een urenlange vlucht, zonder eten, drinken, dutje of afleiding van een smartphone of boek. Rawdogging zou de manier zijn om je overprikkelde brein tot rust te brengen, aldus voorstanders.

Tradwife

In 2024 kon je niet om de tradwife heen: een vrouw die haar diploma aan de wilgen hing om thuis te zorgen voor gezin en huishouden, maar wel voor het oog van duizenden volgers op sociale media én in fotogenieke bloemenjurk.

Mobwife

Minder demure dan de tradwife is de mobwife. De trend haalde begin dit jaar inspiratie bij maffialiefjes uit tv en film. Denk: getoupeerd haar, veel blingbling, luipaardprint en – al dan niet echt – bont.

Fridgescaping

In augustus spotten we op TikTok een wat vreemde culinaire trend. Bij fridgescaping maak je een gezellig plekje van je koelkast, door naast je restjes en boterhambeleg plaats te maken voor een boeketje bloemen, een schilderijtje en een tafellakentje.

Manifesteren

Een realiteit creëren door die hard genoeg te willen: klinkt zweverig, maar dit jaar werd manifesteren meer dan een spirituele praktijk. Het Britse Cambridge Dictionary riep ‘to manifest’ zelfs uit tot woord van het jaar.

Laadstress

Hoe ver raak je met je elektrische wagen en vind je op weg naar je bestemming wel een plek waar je kunt laden? Heel wat kersverse bestuurders van een stekkerauto werden bij het plannen van hun vakantie plots geconfronteerd met laadstress.

