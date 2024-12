Het aanbod aan beautyproducten was het voorbije jaar overweldigend, de beloftes eindeloos. Maar welke producten verdienen echt je aandacht? Beautyjournaliste Aylin Koksal deelt haar top 10 ontdekkingen van het jaar, van huidverzorging tot haarstyling: producten die niet alleen hun beloftes inlossen, maar ook de standaard herdefiniëren.

Les Essences de Diptyque: parfums als kunstwerken voor je zintuigen

Tot voor kort liet ik het merk Diptyque steevast links liggen: de kaarsen hadden een iets te hoog Havermelkelite-gehalte, en het prijskaartje werkte eerder afstotend dan verleidelijk. Maar toen ontdekte ik Les Essences de Diptyque, en moest ik mijn mening bijstellen. Deze uniseks geuren, geïnspireerd door de natuur, hebben elk een uitgesproken karakter. Bois Corsé doet denken aan bosrijke heuvels na een regenbui, met diepe, houtige ambertonen die warmte uitstralen. Lilyphéa is luchtiger, verfijnder, met een subtiele mix van kardemom en vanille die aan waterlelies doet denken. Geen plakkerige zoetheid of synthetische migraine-verwekkers, maar geuren met diepte en gelaagdheid, die blijven intrigeren. De (prachtig ontworpen) flacon koop je maar één keer. Refills kun je simpelweg halen in de nieuwe boutique in Antwerpen. Ja, het blijft een (serieuze) investering, maar wel eentje die zowel je badkamer als je dag een stukje mooier maakt.



€ 275.00 per 100ml, diptyqueparis.com

Le Rub Zonnebrand: Duurzame bescherming met een esthetisch tintje

Een Belgische ontdekking die dit jaar onze aandacht heeft getrokken, is Le Rub, dat zonnebescherming op een verrassende manier heruitvindt. Het biedt niet alleen de nodige bescherming met minerale filters, maar doet dat zonder de welbekende witte waas die vaak gepaard gaat met zinkoxide. Wat mij vooral overtuigt, is dat het de huid niet verzwaren of uitbraken veroorzaken – iets wat ik vaak als reden zie om zonnecrème links te laten liggen.

Maar het is niet alleen de werking die indruk maakt: de verpakkingen zelf zijn kunstwerkjes die doen verlangen naar zonovergoten oorden. De tubes zijn vervaardigd uit 95% gerecycled aluminium, een bewuste keuze die de ecologische impact aanzienlijk reduceert. Met een CO2-reductie van wel 70% ten opzichte van traditionele aluminium tubes, is Le Rub zonnebescherming die goed doet voor zowel je huid als onze planeet. Het is de perfecte balans tussen luxe, functionaliteit en duurzaamheid.



€48.00 per 50 ml, lerub.com

Nivea Micellair Water: onmisbaar voor een moeiteloze huidverzorging

Wat zou je huidverzorging zijn zonder micellair water om alle restanten van de dag in één vlotte beweging van je gezicht te vegen? Het afgelopen jaar viel mijn oog op de Nivea Skin Recharge Micellar Water, een ontdekking die ik niet meer kan missen in mijn routine. Het bevat een Amino Acid Complex en 5% serum, verrijkt met Panthenol en Squalane, die niet alleen reinigen, maar ook verzorgen. Het verwijdert moeiteloos zelfs waterproof make-up, zonder een vettig laagje achter te laten – iets wat ik persoonlijk waardeer. En het beste? Het is zeer betaalbaar. Micellair water mag dan vaak onderschat worden, maar dit product bewijst hoe krachtig deze stap in je skincare kan zijn. Een must voor wie op zoek is naar iets doeltreffends en budgetvriendelijks.

€ 8.79 voor 400 ml, nivea.be

Givenchy Le Rouge Interdit Satin: de perfecte lippenstift

De perfecte liplook is – voor mij – meestal een mix van verschillende lippenstiften en liners. De ene kleur is precies goed, maar de textuur is zo droog dat mijn lippen barsten, de andere heeft een geweldige textuur, maar is zo flashy dat het oncomfortabel aanvoelt voor een dagelijkse look. De ideale balans tussen textuur, dekking en kleur? Die vind ik in Givenchy Le Rouge Satin Interdit. De kleuren zijn een verademing in een markt die vaak de nadruk legt op felle, intense tinten: subtiele, maar toch boeiende natuurlijke kleuren, variërend van warme rozen- tot diepe chocoladebruine-roden. Het echte hoogtepunt is de textuur: een dekkende, balsemachtige luxe die je lippen omhult met een subtiele glans, zonder ze uit te drogen of te laten barsten. Deze lipstick blijft niet de hele dag zitten, maar dat hoeft ook niet. Wat ik zoek, is een formule die mijn lippen de hele dag door voedt en hydrateert, en dat doet deze met stijl.

€ 47.00, givenchy.com

The Remedy Laboratories Hydra+Moisturizer: Belgische kwaliteit voor intensieve hydratatie

© The Remedy Laboratories

The Remedy Laboratories, een ander Belgisch merk dat dit jaar zijn intrede deed, heeft met de Hydra+Moisturizer een absolute winnaar in huis. Deze crème doet wat elke goede moisturizer moet doen: intens hydrateren, kalmeren en de natuurlijke huidbarrière herstellen. Wat deze crème echt bijzonder maakt, is de lichte textuur die verrassend verfrissend aanvoelt, zeker in vergelijking met andere producten die dezelfde intensieve hydratatie beloven. Waar veel producten de huid kunnen verstoppen of een vettige laag achterlaten, kun je deze zonder zorgen combineren met serum en zonnebrand, zonder het risico op uitbraken. De formule is zelfs licht genoeg om onder make-up te gebruiken, zonder die vervelende, olie-achtige look die je vaak ziet bij andere moisturisers. Zelfs aan het einde van de dag voelt je huid nog steeds stralend.

€34.90 voor 50 ml, theremedylaboratories.com

Dyson Airstrait: steil haar zonder schade

© Dyson

Als trouwe Dyson multistyler-fan was ik jarenlang ervan overtuigd dat geen enkel haartool, zelfs niet Dyson zelf, het concept van de multistyler zou kunnen overtreffen. Tot ik de Airstrait ontdekte, die me volledig van gedachten deed veranderen. Vrouwen met stug, lang en dik haar zullen het probleem ongetwijfeld herkennen: drogen zorgt voor frizz, krullen beschadigen de puntjes, een 90’s blow-out is een tijdrovende klus en stijlen? Daar blijven we liever ver van weg, thank you very much. Maar de Airstrait bewijst, tot mijn eigen verbazing, dat je haar kunt stijlen zonder schade aan te richten. In twee à drie bewegingen krijg je een resultaat dat nauwelijks te onderscheiden is van een stijltang, maar zonder de frizz en zonder gespleten puntjes. Wat de Airstrait onderscheidt, is de manier waarop het werkt met lagere temperaturen op nat haar – tussen de 80 en 110 graden Celsius. Dit is aanzienlijk minder dan de vaak extreme temperaturen van traditionele stylingtools, die tot wel 250 graden kunnen oplopen. Het resultaat? Stijlvol, glad haar zonder de hittebeschadiging.

€449.00, dyson.be

Paula’s Choice Vitamine C & 2% BHA Liquid Exfoliant: Een oplossing voor pigmentvlekjes en onzuiverheden

© Paula's Choice

Onzuiverheden, mee-eters, of die vervelende pigmentvlekken die maar niet willen verdwijnen, of ze nu van acne of de zon komen: soms lijkt het wel alsof je helemaal niets ertegen kunt doen. Dit product bewijst echter het tegendeel. De krachtige combinatie van BHA-zuren en vitamine C werkt niet alleen tegen onzuiverheden, maar helpt ook hardnekkige pigmentvlekken vervagen. Vooral voor een gecombineerde tot vette huid is dit een uitkomst. Let wel: smeer altijd zonnecrème, want BHA maakt je huid extra gevoelig voor de zon.

€ 33.15 voor 118 ml, paulaschoice.be

6. Dermalogica Clarifying Body Spray: De oplossing tegen rugacné

© Dermalogica

Als je regelmatig sport, herken je het probleem vast: sportkleding biedt de perfecte voedingsbodem voor bacteriën, terwijl zweet, olie en dode huidcellen de poriën verstoppen. Vooral op je rug, waar bacne (rugacné) snel de kop opsteekt. Dit gebied is lastig te behandelen, omdat je je eigen rug nu eenmaal niet makkelijk bereikt. Het kan je zelfvertrouwen flink aantasten, waardoor je je schouders of rug niet meer durft bloot te geven in je kleding. De Dermalogica Clarifying Body Spray is misschien geen nieuw product, maar voor mij was het dit jaar een echte ontdekking en verdient het zonder twijfel een plekje in deze lijst. Verrijkt met salicylzuur, Marokkaanse arganolie, toverhazelaar en tea tree olie, biedt deze spray een krachtige mix van ingrediënten die echt werken: het vermindert acne en verfrist je huid. Het grootste pluspunt? Je kunt de spray zelfs ondersteboven gebruiken, zodat je ook de moeilijk bereikbare plekken op je rug kunt behandelen. Een absolute must-have voor wie met acne op lastige plekken worstelt en nog geen effectieve oplossing heeft gevonden.

€28.00, dermalogica.be

Authentic Beauty Concept Shampoo: gezondere lokken met gezonde ingrediënten

© Authentic Beauty Concept

Er is tegenwoordig veel te doen over de schadelijke effecten van conventionele shampoo’s: van synthetische oliën en parabenen tot siliconen die zich in het haar ophopen en verzwaren. Zelf ben ik nog niet helemaal overtuigd van die kritiek – ik ben altijd wat sceptisch over labels als ‘vegan’ en geloof niet per se dat ‘natuurlijk’ altijd beter is. Maar eerlijk is eerlijk: sinds ik de shampoos van Authentic Beauty Concept ben gaan gebruiken, die geen van deze stoffen bevatten, merk ik wel degelijk verschil.

Mijn haar voelt minder droog aan, en ik heb veel minder last van productopbouw. Wat ik er fijn aan vind, is dat je de shampoo kunt kiezen op basis van je haartype en specifieke behoeften – je haar krijgt echt de verzorging die het nodig heeft. De prijs ligt in het middensegment, vergelijkbaar met andere haarproducten, maar de voordelen voelen voor mij veel groter.

vanaf €31.00 per 300 ml shampoo, te koop via kappers, authenticbeautyconcept.be

Mellon Hair Care: Belgisch HAARMERK voor natuurlijke haardos

© Mellon Care

Mocht het je nog niet opgevallen zijn: bij Knack Weekend hebben we een zwak voor Belgische merken, net zoals Mellon Care. Het haarmerk heeft zichzelf bewezen met een missie die steeds meer aan kracht wint: mensen aanmoedigen om hun natuurlijke haardos te omarmen. Alles begon met Sil Colson, die haar stijltang vaarwel zei en haar natuurlijke krullen omarmde. Haar transformatie op Instagram liet een stortvloed aan bewondering los, en trok de aandacht van herboriste Marion Naudts. Samen ontwikkelden ze een lijn van haarverzorgingsproducten die gericht is op het herstellen van natuurlijke texturen. Kapsalonhouder Quirina Heylen kwam erbij om klanten te helpen hun haartype opnieuw te ontdekken, iets wat velen kwijtgeraakt zijn door jarenlang verkeerde producten te gebruiken.

Hun meest recente lancering is de Defining Gel, die zich absoluut onderscheidt in een wereld waar het vinden van producten die je textuur activeren, frizz verminderen en krullen definiëren allesbehalve eenvoudig is. Of je nu met strakke krullen of losse golven werkt, deze gel brengt je natuurlijke textuur tot leven zonder plakkerigheid of vervelende witte schilfertjes.

€29.95 voor 300 ml, mellon.care

