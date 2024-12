Stop met pleasen en blijf peddelen: 6 tips voor een goed leven volgens succesauteur Oliver Burkeman

Gemiddeld lopen we zo’n 4.000 weken op deze aarde rond, maar hoe maak je daar het beste van? In zijn nieuwe boek, Meditaties voor stervelingen, reikt Brits auteur Oliver Burkeman concrete ideeën aan voor een vrijer en verstandiger leven vol betovering. Wij mogen er zes delen.

Tip 1: peddelen is de enige manier om vooruitgang te maken

Filosoof Martin Heidegger omschreef het leven als geworfenheit, of geworpenheid. Geboren worden, dat betekent in een bepaalde periode, en bepaalde omstandigheden geworpen worden, met een bepaalde persoonlijkheid, terwijl je tijd minuut bij minuut onder je wegvloeit. Burkeman vergelijkt leven met het varen in een kayak, voortgedreven op een rivier van tijd, tot aan je onvoorspelbare maar onvermijdelijke einde. Het is een kwetsbare, maar ook opwindende situatie. We dromen allemaal van meer controle. We zouden liever kapitein zijn van een superjacht in kalme wateren, meticuleus onze vaarroute uitstippelend vanop een comfortabele stoel op de rustige brug. Veel zelfhulp-ideeën voeden die fantasie, en laten je dagdromen over dat chique schip. Maar veiligheid en controle zuigen alle resonantie uit het leven. De waarheid is dat je altijd in de kayak zit, nooit op het jacht en je probeert je kayak de volgende paar meters te besturen. Dat vraagt geen kennis of inzet, geen wilskracht of routine, je moet het gewoon doen. Peddelen is de enige manier om vooruitgang te maken.

Tip 2: maak een gedaan-lijstje

We zijn allemaal slaven van onze to-dolijstjes, en dat gaat van praktische boodschappen tot ‘ons volle potentieel halen’. Dat wil zeggen dat we bijna elke ochtend opstaan met een soort productiviteits-schuld, schrijft Burkeman. We krijgen dat lijstje nooit afgewerkt omdat er telkens weer dingen bij komen. Dat zuigt alle plezier uit het leven. Daarom stelt hij voor om een gedaan-lijstje te maken. Noteer wat je vandaag gedaan hebt, en vergelijk dat met wat er gebeurd was als je vandaag in bed was blijven liggen. Daar word je veel blijer van, omdat je dag geen aflossing van productiviteitsschuld meer is, maar een mogelijkheid om een paar dingen aan je gedaan-lijst toe te voegen. Kans is bovendien groot dat je als vanzelf betere keuzes maakt over waar je best op focust.

Tip 3: kijk, lees of luister tien minuten per dag het nieuws

De wereld is een vuilbakbrand op dit moment, en die informatie komt ons langs alle kanten tegemoet. Doomscrolling lijkt ons lot, en er wordt van ons, goede burgers, verwacht dat we alles Heel Belangrijk vinden. Maar dat is niet vol te houden, schrijft Burkeman. Niet dat je je van de wereld moet afkeren, maar je kunt prima op de hoogte blijven van wat er aan de hand is in de wereld door jezelf 10 minuten per dag te informeren op je favoriete medium. En neen, je moet ook geen hart van steen kweken, maar kies je veldslagen en ga er op dat vlak dan echt voor. Dat is veel effciciënter dan overal over piekeren en niets doen.

Tip 4: beslis

Stilstaan bij de eindigheid van het leven, maakt het volgens Burkeman makkelijker om tijd te spenderen aan waardevolle, levensverrijkende activiteiten. Ons leven is een opeenvolging van honderden beslissingen, van onbelangrijk tot levensveranderend. Hij geeft het advies om elke dag iets te beslissen. ‘Ergens in het verwarrende moeras van je leven en je werk is er een ding dat jij nu kunt beslissen. Mensen denken vaak dat ze meer moeten weten voor ze kunnen beslissen, en dat uitstellen van keuzes voelt comfortabel aan. Maar kiezen is niet zo moeilijk. Je beslist het gewoon, met volle bereidheid om de gevolgen van die beslissing te dragen. Het is beseffen dat je in de kayak zit, en het gevolg is meestal een spontane boost van je motivatie. Maar er zijn twee belangrijke voorwaarden: je keuze mag iets piepklein zijn maar het moet effect hebben in de realiteit. Gewoon zeggen dat je iets beslist hebt is niet genoeg, je moet de mail echt versturen, de vraag echt stellen, het restaurant echt boeken.’

Tip 5: stop met pleasen

Neen zeggen blijft een moeilijke oefening voor veel mensen, ook voor Burkeman. Maar hij gaat er beter mee om sinds hij beseft dat andermans problemen en negatieve emoties van hen zijn, en niet van hem. ‘Je slaagt er nooit in om iedereen om je heen blij te maken, dt is doodgewoon onrealitisch, dus het is dom om dat na te streven.’ Integendeel zelfs. Iemand die iedereen wil blij maken, is vaak ietwat onaangenaam om mee te leven omdat die zichzelf te veel werk en zorgen op de hals haalt. People pleasen is dus niet eens efficiënt als het over people pleasen gaat. Doe gewoon je eigen ding, is zijn advies.

Tip 6: een uur plezier

Dit leven is geen generale repetitie, dit is de opvoering. Dus maak je er maar beter het beste van, vindt Burkeman. ‘Het heden is geen voorbereiding voor later, als alles opgelost is, en vlot verloopt. Er zullen altijd problemen zijn, dus misschien moet je de dingen die je plant voor als je op pensioen bent, nu beginnen doen.’ Begin al met te proberen om jezelf elke dag een uur te amuseren, bijvoorbeeld. En neen, leuke ervaringen, uitstappen en reizen doe je niet om ‘herinneringen’ te maken, je doet ze om er op het moment zelf van te genieten. Probeer niet om er per se alles uit te halen als garantie voor later genot. Verzamel geen ervaringen, forceer jezelf niet om er dankbaar voor te zijn of ze ‘bewust’ mee te maken. Geniet gewoon. Ervaringen zijn er om nu te beleven, niet om vast te houden voor later.