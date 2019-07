Het Swedish Fashion Council (SFC) heeft de halfjaarlijkse Zweedse modeweek geannuleerd. De beslissing kadert binnen een snel veranderende mode-industrie.

De Stockholm Fashion Week is niet meer. Het evenement, dat dit jaar gepland stond van 27 tot en met 29 augustus, is geannuleerd door de organisatie erachter. Het au fond onduurzame concept is toe aan vernieuwing, klinkt het bij de Swedish Fashion Council.

Modeweken worden georganiseerd om de nieuwe collecties van lokale designers voor te stellen en internationale modeliefhebbers te inspireren er zoveel mogelijk van te kopen. Dat kadert binnen een systeem waarin mode steeds sneller moet en dus ook sneller haar 'vervaldatum' kent: een per definitie onduurzaam verhaal, zelfs wanneer die stukken eventueel met duurzame materialen worden gemaakt.

We moeten het verleden te rusten leggen en een nieuw platform stimuleren dat relevanter is voor de mode-industrie van vandaag

Dat is in tijden waarin consumenten steeds meer belang hechten aan het grotere verhaal rond hun kleren, niet meer de manier om mode aan te pakken, vindt de Swedish Fashion Council. Liever dan twee keer per jaar een modeweek te organiseren, gaat ze nu dus op zoek naar een alternatief. 'Wegstappen van die conventionele modeweek was een moeilijke, maar weloverwogen beslissing. We moeten het verleden te rusten leggen en een nieuw platform stimuleren dat relevanter is voor de mode-industrie van vandaag', aldus Jennie Rosén, ceo van de Swedish Fashion Council. 'Door dit te doen, kunnen we ons beter aanpassen aan de nieuwe vragen, duurzaamheidsdoelen halen en een nieuwe standaard voor de mode introduceren.'

De Raad onthult haar plannen en concrete strategie later dit jaar. Wel al zeker is dat ze haar Fashion Talents incubatorprogramma nieuw leven zal inblazen.