In een wereld waarin schermen onze tijd domineren, keren steeds meer mensen terug naar doe-hobby’s. Van keramiek tot houtbewerking: in 2025 is creatief bezig zijn niet alleen een manier om te ontspannen, maar ook de ultieme vorm van zelfzorg.

Er is weinig zo rustgevend als een doe-hobby waarbij je letterlijk met je handen aan de slag gaat, vooral als je uren achter een scherm hebt gezeten. Het is ontspannend, voelt als een soort speelse escapade en biedt de ruimte om nieuwe vaardigheden te ontdekken. Wil je in 2025 een nieuwe hobby oppakken, maar weet je niet waar te beginnen? Wij verzamelden originele hobby’s om uit te proberen.



1. Bloemschikken – Ikebana 2.0

De tijden van traditionele bloemenarrangementen in simpele vaasjes liggen achter ons. Bloemisten wereldwijd hebben de regels herschreven, met verrassende creaties die je niet alleen op tafels, maar ook op vloeren en muren kunt tegenkomen. Geïnspireerd door de Japanse kunst van Ikebana, een eeuwenoude vorm van bloemschikken die focust op het creëren van harmonie, draait deze moderne benadering om balans en creativiteit, met onverwachte elementen zoals mos en takken. Het mooie is dat je deze kunst zelf kunt proberen. Wat je nodig hebt? Verse bloemen, een schaar en een paar basistechnieken die je gemakkelijk online kunt leren.

Voor meer inspiratie kun je onder andere terecht bij @september_studio en zijn verbluffende werkjes, of bij de Antwerpse @studio.schik.

Zin om fysiek les te volgen? Je kunt onder andere terecht bij:



– Yust (Flower Arranging Workshop), Coveliersstraat 6, Antwerp

– Ferm, Langebosheem, Bosstraat 5, 3200 Aarschot, België

– De Stek, Onze-Lieve-Vrouwestraat 25, 2800 Mechelen

2. Fermenteren

Wat hebben mosterd, kimchi en zuurdesem gemeen? Ze zijn het resultaat van fermentatie, een eeuwenoude techniek die zijn weg terugvond naar de moderne keuken. Dit fascinerende proces, waarbij bacteriën, gisten en schimmels ingrediënten op moleculair niveau transformeren, creëert diepere smaken, maakt voedingsstoffen beter opneembaar en verlengt de houdbaarheid. Wat fermentatie zo bijzonder maakt, is de balans tussen wetenschap en intuïtie. Het vraagt geduld, de juiste omstandigheden en, zoals bij elke kunst, een gezonde dosis experimenteren.

Met enkele basisbenodigdheden – ingrediënten, potten, zout, water en tijd – kun je zelf aan de slag en je eigen gefermenteerde wonderen creëren. (Voor het gemak kun je zelfs fermentatie-starterkits kopen.) Of het nu gaat om de pittige kick van kimchi of de verfijnde zuurgraad van zelfgebrouwen kombucha, de mogelijkheden zijn eindeloos.

Er zijn veel mensen die zich online in het fermenteren verdiepen via tutorials en het zelf in hun keuken proberen, zie @ediblealchemy. Maar voor wie liever het proces in een echte workshopsetting leert, zijn er talloze mogelijkheden waar je niet alleen leert hoe het proces werkt, maar waar je ook met je eigen gefermenteerde creaties naar huis gaat. Zoals de workshophouder van Elder Lab het zelf omschrijft: ‘Gezond en poepsimpel.’

Enkele plekken om de magie van fermentatie zelf te ervaren:



– Elder Lab, Vlagstraat 74, 2060 Antwerpen

– Pekel, Kapel Petit, Oude-Abdijstraat 1, Drongen

– Fermentings, Rue Dieudonné Lefèvre 4, 1020 Brussel

3. Keramiek

Keramiek zit (nog steeds) in de lift, en dat zie je aan het aantal art ceramic influencers dat zich op dit ambacht stort. Denk aan Garbo Zhu, die met haar Grumpy Kid Studio mokken en borden maakt waarop boze, maar onweerstaanbare figuurtjes prijken. Of Shelby Sheritt, die experimenteert met vormen en kleuren, van speelse boekjes tot hotdog-kerstversiering. En dan is er Eric Landon uit Kopenhagen, wiens verfijnde, minimalistische stijl wereldwijd bewondering oogst.

Wat keramiek zo aantrekkelijk maakt, is dat het niet alleen voor doorgewinterde vakmensen of influencers is. Het is een toegankelijke hobby die je makkelijk zelf kunt oppakken, zonder de dure apparatuur die vaak met het ambacht wordt geassocieerd. Luchtdrogende klei of polymer klei, die je in je eigen oven kunt bakken, vormen de ideale instap. Voor wie niet weet waar te beginnen, bieden talloze online tutorials, zoals die van het YouTube-kanaal Mood & Scent, gedetailleerde stapsgewijze begeleiding.

Maar misschien wil je liever niet alles zelf uitzoeken. Gelukkig biedt de keramiekwereld een overvloed aan workshops, waar je in een paar uur de kneepjes van het vak leert. Of je nu een simpel kommetje maakt of een schaal versiert: je leert het proces kennen van vorming tot afwerking. En vaak kun je je werk na de workshop laten glazuren en bakken, zodat je met je eigen creatie naar huis kunt gaan.

Enkele plekjes waar je keramiek kunt ontdekken:



– Caraf, met zowel try-outs als wekelijkse lessen. Gelegen in de Guldenvliesstraat 9/11 GLV, 2600 Berchem.

– Kleidok in Gent, Millinocketstraat 36.

– Ennah in Hasselt, Oude Spoorbaan 98G, 3500 Hasselt.

– Ma Artspace in Brussel, Rue de la Victoire 102, Brussels, Belgium 1060

4. Houtbewerking

Zelf meubels maken is niet alleen ontzettend bevredigend, het is ook een slimme en duurzame keuze, en al zeker in deze tijden. Denk aan een elegante houten lamellenwand, een eiken bureautafel, of – de droom van velen – je eigen ingebouwde kasten. Houtbewerking vraagt geduld, precisie en een flinke dosis techniek. In tegenstelling tot de eerder genoemde activiteiten, leer je deze vaardigheid het best onder begeleiding van een ervaren vakman in een echt atelier. Want alleen door te oefenen in de praktijk ontdek je hoe je hout écht tot leven brengt.

Enkele plekjes waar je kunt houtbewerken:



– De Plantrekkers, Av. Henry Dunant 31/6a, Evere

– Buurman, Slachthuislaan 25, Antwerpen

– Martheljee, Pauwstraat 137, 9120 Melsele in Beveren

– De Clou, Heimolenstraat 50, 2222 Itegem