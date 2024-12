Sluitstuk: 10 feestdesserts die zichzelf al bewezen hebben

Feestdesserts komen in spectaculaire vormen. Maar wil je echt bij iedereen in een goed blaadje staan, dan rond je het diner af met een van deze nagerechten. Van crème brûlée en chocolademousse tot profiteroles en tiramisu: tien succesnummers.

Iedereen kent wel een grote chocolademoussefan, iemand die ook putje winter een dame blanche bestelt of die vriend die niet afwijkt van tiramisu als achterafje. Op zoek naar dé favoriete feestdesserts van je familieleden en vrienden? Hou een steekproef: grote kans dat dit de tien nagerechten zijn die eruit komen.

10 klassieke feestdesserts

1. Chocomousse

Jong en minder jong: wie is er niet verzot op een perfect gemaakte, luchtige chocolademousse? Met dit eenvoudige recept lukt hij altijd.

2. Flan karamel

Flan of crème caramel is een nostalgisch puddingdessert dat nog steeds veel zoetekauwen weet te verleiden. Als hij juist wordt bereid, uiteraard. Eitje, met dit recept.

3. Moelleux au chocolat

Moelleux au chocolat is dé toetjesklassieker waar chocoladeliefhebbers zelden aan kunnen weerstaan. Ook al bedient dit recept tien personen, je zult niet met restjes blijven zitten.

4. Crème brûlée

De Franse klassieker gaat natuurlijk al eventjes mee, maar voor velen is het nog steeds het allerlekkerste dessert. Met dit recept word je de krak van het krokante laagje.

5. Panna cotta

Het typisch Italiaanse dessert is ook bij ons tot een echte klassieker uitgegroeid, en maar goed ook. Combineer je panna cotta eens – zoals in dit recept – met een frisse clementinesaus. Fris en toch in het seizoen.

6. Profiteroles

Je vindt deze choukes in vele vormen in de toonbank van de patissier, al dan niet gevuld met banketbakkersroom of met crème fraîche. Zin om zelf een croquembouche op te trekken? Met dit recept maak je thuis de perfecte soezen voor een spectaculaire pièce montée.

7. Sabayon

Sabayon (of zabaglione) is een fantastisch Italiaans dessert, dat met reden gekaapt werd door de Fransen en op die manier ook onze dessertkaarten binnensloop. Traditioneel gaat er nog een bol vanille-ijs in, die je ook zelf kunt draaien.

8. Tiramisu

What’s in a name: met tiramisu help je iedereen erbovenop, en dat mag wel na 2024. Je moet het de Italianen nageven: alweer een topper uit het zuiden die het hier al decennialang goed doet.

9. Dame blanche

Laat je niet misleiden: het concept oogt simpel, de bereiding van een perfecte dame blanche is dat echter niet. Wil je toch zelf aan de slag met gesmolten chocolade, stevig geklopte room en eigenhandig gedraaid roomijs? Probeer dit recept.

10. Kerststronk met chocolade

En dan komt het meest imposante dessert op tafel: een feestelijke kerststronk met chocolade. Niets imponeert je gasten meer dan deze klassieker onder de kerstdesserts.

