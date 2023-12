Prijzen stijgen overal, maar die van champagne swingen de pan uit. Wij zochten 10 sprankelende alternatieven om het jaar in schoonheid af te sluiten.

De meeste merkchampagnes in de supermarkt kosten nu ongeveer veertig euro en in de restaurants betaal je voor een glas algauw vijftien tot achttien euro. Dat betekent een prijsstijging van 30 tot 45 %, beduidend hoger dan de inflatie. Wil je hier meer over weten? Lees het hier.

Onze alternatieven uit Frankrijk

— Picamelot, vanaf 18,50 euro, start2taste.be, en Vitteaut-Alberti, vanaf 19,55 euro, adbibendum.be. Twee van de beste producenten van crémant de Bourgogne.

— Château de Minière, crémant de Loire, vanaf 18,50 euro, start2taste.be. Biologische schuimwijn van cabernet franc van de Belgische Kathleen Van den Berghe.

— Bott Geyl, crémant d’Alsace, 21,10 euro, wijnhuisvandenbulcke.be. Uitmuntende, twee jaar gerijpte biodynamische crémant van champagnedruiven.

Onze alternatieven uit Spanje

— La Pintada / Damia / Roura / Jané Ventura, cava, vanaf 10,53 euro, labuenavida.be. Vier cavahuizen die een verrassend hoge kwaliteit tegen een scherpe prijs bieden.

— Albet i Noya, ‘Classic Penedès’, vanaf 20,29 euro, labuenavida.be. Domein van o.m. de huiscava van El Celler de Can Roca, tweemaal uitgeroepen tot beste restaurant ter wereld.

— Sumarroca ‘Letargia’, cava, 28 euro, vinesse.be. Topcava met liefst tien jaar rijping, en zonder aanzoeting: welke champagne doet dat na ?

— Gramona, ‘Corpinnat, Penedès’, vanaf 32,09 euro, labuenavida.be. Historisch en biodynamisch cavahuis dat zich kan meten met Champagne.

Onze alternatieven uit Oostenrijk

— Hannes Reeh / Madl, 23,92 euro / 29,52 euro, oostenrijkswijnhuis.be. Opmerkelijke kwaliteit uit een land dat minder bekendstaat om schuimwijn. Beide van chardonnay en pinot noir, met drie tot vier jaar rijping op de gistrest.

Onze alternatieven uit Argentinië

— Alma Negra Rosé, Mendoza, 16,95 euro, adbibendum.be. Gemaakt door Ernesto Catena, wiens familiedomein dit jaar werd uitgeroepen tot ‘World’s Best Vineyard’.

— Tapiz, Mendoza, 17,95 euro, start2taste.be. Sterke blend van chardonnay en pinot noir van een veelvuldig bekroond wijnhuis.