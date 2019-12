Het meest hoopvolle en verfrissende modenieuws van 2019

Was er in 2019 genoeg aandacht voor het klimaat, oog voor diversiteit en verbetering van de arbeidsomstandigheden in de mode-industrie? We blikken terug op de meest hoopvolle modemomenten van het voorbije jaar.

Voor deze speech kreeg model van het jaar Adut Akech een staande ovatie. © Getty Images

Het afgelopen jaar bleven bezorgde burgers niet bij de pakken zitten. Verschillende generaties kwamen massaal op straat, actiegroepen zoals Extinction Rebellion riepen op tot fashion boycots, actrice Jane Fonda liet zich meermaals in de boeien slaan tijdens protesten, de Britse Queen Elisabeth II kocht geen bont meer, de Victoria's Secretshow werd afgevoerd en Greta Thunberg werd uitgeroepen tot mens van het jaar door Knack Weekend en Time Magazine.

