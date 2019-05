De Franse regering streeft een ban op de vernietiging van overgebleven stock na. Frankrijk wil op deze manier de enorme ecologische voetafdruk van de mode-industrie inperken.

Veel luxelabels hebben de gewoonte om hun onverkochte producten te verbranden of te dumpen op de vuilnisbelt in plaats van ze te verkopen aan lagere prijzen. Op die manier willen ze hun imago in stand houden. Dat gaat niet als hun overschotten net als die van grote ketens afgeprijsd worden tot ze uitverkocht zijn. In 2017 vernietigde het Britse modelabel Burberry zo 28,6 miljoen pond aan onverkochte kleding, accessoires en parfum. Sindsdien heeft Burberry, na tonnen kritiek, beloofd hun producten niet langer te verbranden.

'Te veel modemerken vinden het oké om hun onverkochte kleding of schoenen te vernietigen of weg te gooien', aldus Brune Poirson, de Franse onderminister van Ecologie. 'Dat is onaanvaardbaar.' De Franse regering geeft aan dat deze oplossing niet meer door de beugel kan.

Poirson doet een beroep op de modemerken om de kwestie zelf al aan te pakken, maar kondigde aan dat de regering een verbod op de gewoonte zal nastreven. Modehuizen zullen een andere manier moeten vinden om af te geraken van hun resterende stock.