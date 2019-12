De kledingindustrie geeft steeds meer informatie over de herkomst van producten, zegt Transparancy Plegde, een coalitie van vakbonden en mensenrechtengroepen. Consumenten kunnen zo achterhalen waar de producten gemaakt worden.

In een recent verschenen rapport lezen we dat tientallen grote fabrikanten en retailers nu informatie geven over hun toeleveringsketen. Dit is inmiddels een alom geaccepteerde praktijk geworden en een goede stap op weg naar het ontdekken en aanpakken van uitbuiting van arbeiders in de sector.

Geen wondermiddel

'Transparantie is geen wondermiddel om uitbuiting tegen te gaan, maar het is een cruciaal voor een sector die zichzelf ethisch en duurzaam noemt', zegt Aruna Kashyap van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW). 'Alle merken zouden transparant moeten zijn over hun toeleveringsketen. Maar uiteindelijk zijn wetten nodig om transparantie en goede werkomstandigheden af te dwingen.'

Vrijwillige medewerking heeft beperkingen

Tot nu toe hebben 33 bedrijven zich achter de standaard van Transparancy Plegde geschaard, of beloofd dat te zullen doen. Daarvan behoren er 22 tot de groep van 72 bedrijven die de coalitie in 2016 benaderde met de vraag om mee te doen. Van de 74 bedrijven die de coalitie uiteindelijk in totaal benaderde, voldeden er 31 niet aan de standaard en weigerden er 21 om informatie openbaar te maken.

Wettelijke plicht

Vrijwillige medewerking heeft beperkingen, zegt de coalitie. Die pleit daarom voor een wettelijke plicht tot transparantie en bescherming van de rechten van arbeiders in de toeleveringsketen.

Van de 74 bedrijven die de coalitie contacteerde sinds 2016, voldeden er vorige maand 22 volledig aan de standaard van Transparancy Plegde, of hadden ze beloofd dat te zullen doen. Tot die groep behoren onder andere merken als Adidas, C&A, G-Star RAW, Nike, Benneton, Esprit, Levi Strauss en New Balance.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN streven naar duurzaam en waardig werk voor iedereen voor 2030.

Tot de bedrijven die nog geen informatie over hun toeleveringsketen publiek hebben gemaakt, behoren onder anderen Armani, Decathlon, Foot Locker, Mango en Ralph Lauren.

Er zijn ook bedrijven die niet behoren tot de 74 die benaderd zijn door de coalitie, maar die al werken volgens de standaard of beloofd hebben dat uiterlijk in 2020 te zullen doen. Hiertoe behoren onder meer de Hema, Kuyichi, Lacoste en Zeeman.

(IPS)