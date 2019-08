Een dag nadat het nieuws bekend raakte dat Valentina Sampaio in zee gaat met Victoria's Secret, gaat de controversiële marketingdirecteur Ed Razek (71) op pensioen. Vorig jaar gaf hij nog te kennen dat het lingeriemerk 'nooit zou samenwerken met transpersonen of plus-sizemodellen.'

Valentina Sampaio, een 22-jarig Braziliaans transmodel, zal midden augustus verschijnen in een campagne voor Victoria's Secret Pink. Dat kondigde het model zelf aan via Instagram.

Vorig jaar verkondigde Ed Razek, tot voor kort marketingdirecteur van het lingerielabel, nochtans dat ze nooit een trans- of plus-sizemodel zouden casten voor hun show. 'Waarom niet? De show is een fantasie. Het is een entertainmentspecial van 42 minuten. Zo zit dat.' Met deze uitspraken haalde hij zich de woede op de hals van heel wat fans. In een verontschuldigende statement krabbelde hij dan ook terug. 'Mijn opmerking kwam ongevoelig over en ik wil sorry zeggen. Voor de duidelijkheid: we zouden zeker wel een transmodel casten in onze show.'

Toch zal Razek waarschijnlijk zijn zin krijgen, aangezien de VS-show wordt afgevoerd. Kritiek op het achterhaalde streven naar een zeer afgelijnd schoonheidsideaal en de afnemende kijkcijfers speelden het Amerikaanse lingeriemerk immers te veel parten. Waar de Victoria's Secret Angels in 2013 nog 9,7 miljoen Amerikaanse ogen wisten te lokken, klokte de show dit jaar af op slechts 3,4 miljoen kijkers.

De zomer van 2019 luidt dus een nieuw geluid in bij het merk. Met Razek op pensioen en een meer diverse cast modellen wandelt Victoria's Secret ook stilaan de eenentwintigste eeuw binnen.