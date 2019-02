Gucci reageert op sweaterschandaal: 'Onwetendheid is geen excuus voor racisme'

Gucci bracht een zwarte wollen trui op de markt, die een ode had moeten zijn aan de klassieke ski-bivakmutsen. Dat draaide anders uit. In de hals van de trui, die tot halverwege het gezicht loopt, zit een mondopening met een rode rand. De bedoeling was dat deze rand lippenstift zou voorstellen, maar had volgens heel wat klanten meer weg van een blackface-karikatuur.

Je zou denken dat de modewereld ondertussen woke genoeg is om zulke fouten niet meer te maken, maar er zijn genoeg recente voorbeelden - denk aan D&G's China-avontuur - die het tegendeel bewijzen.

Via Twitter excuseerde het modemerk zich uitgebreid en de trui werd onmiddellijk uit roulatie gehaald. 'Wij beschouwen diversiteit als een fundamentele waarde die volledig in stand moet worden gehouden en gerespecteerd, en die bij elke beslissing die we nemen voorop moet staan. Wij zetten ons volledig in om de diversiteit binnen onze organisatie te vergroten en dit incident te gebruiken als een krachtig leermoment voor het Gucci-team', klonk het.

Dappere 'Dapper Dan'

CEO Marco Bizzarri wil de hetze niet onder de mat vegen en wil na de excuses ook actief aan de slag met diversiteit. Ook het creatieve brein, Alessandro Michele, heeft aangegeven dat het merk de kritiek ter harte neemt en hieruit moet leren. Bizzarri en Michele krijgen zowel kritiek als steun vanuit een boeiende hoek: kleermaker Dapper Dan. De relatie tussen Dan en Gucci is op zich al een evenwichtsoefening. Toen bleek dat het merk het design van een jas van Dapper Dan had geplagieerd - zelf noemde Gucci het een hommage - ging het Italiaanse modehuis in zee met Dan en heropende het label zijn ter ziele gegane atelier.

Delen Ik zal iedereen op zijn verantwoordelijk wijzen. Dapper Dan

Op Twitter haalt hij fiks uit naar Gucci. Dapper Dan verwijst naar zijn eigen zwarte huidskleur en stelt dat geen enkel excuus of verontschuldiging racisme kan goedpraten. In diezelfde tweet laat hij weten dat CEO Bizzarri naar Harlem zal afzakken, samen met mensen uit zijn gemeenschap en andere leiders uit de mode-industrie, om te praten over inclusiviteit en verantwoordelijkheid. 'Ik zal iedereen op zijn verantwoordelijk wijzen ', klinkt het. In eerste instantie dus wat pijnlijk dat het merk zo op de vingers wordt getikt door Dan, maar uiteindelijk komt het hen goed uit. Dat hij hen de hand reikt om de situatie te bespreken, ontmijnt de situatie ook meteen. Het geeft de indruk dat ze zich écht aangesproken voelen.

In een interne brief liet ontwerper Michele optekenen dat hij de trui had bedoeld als eerbetoon aan de camouflagekunst van Leigh Bowery, maar dat hij ook vindt dat het merk de gevolgen van situatie moet dragen. 'Ik ben er mij bewust van dat zaken soms onbedoelde gevolgen kunnen hebben. Daarom moeten we de volle verantwoordelijkheid opnemen. Ik wil echt vanuit het hart sorry zeggen aan de mensen die ik heb gekwetst.'

Delen De enige manier waarop we meer kennis en begrip kunnen creëren, is om met alle gemeenschappen in gesprek te gaan op een oprechte en transparante manier. Marco Bizzarri

Bizzarri ging in gesprek met WWD over de trui en de gevolgen ervan. In het interview nodigt hij uit tot een open dialoog, die culturele veranderingen kan teweegbrengen en verbetering kan bewerkstelligen. Hij was erg duidelijk in zijn standpunt. De CEO wond er geen doekjes om, zocht geen holle excuses en gaf aan dat Gucci hieruit zal leren en zo'n zaken niet meer zullen voorvallen. 'We leven in een wereld waarin sociale media een onmiddellijke en transparante dialoog creëert tussen verschillende mensen wereldwijd. We omarmen dit omdat het ons de kans geeft om ons op een natuurlijke manier uit te drukken wie we zijn', aldus Bizzarri. 'De enige manier waarop we meer kennis en begrip kunnen creëren, is om met alle gemeenschappen in gesprek te gaan op een oprechte en transparante manier.'

Laat dit dus een les zijn, die deze keer échte gevolgen heeft. Gelukkig heeft Gucci 'waakhond' Dan om hen bij die les te houden.