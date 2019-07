De nood aan een meer divers modelandschap is hoog, maar de reeks recente schandalen bewijst dat dit niet altijd even gemakkelijk in de praktijk te brengen is. Daarom heeft Chanel een 'chef diversiteit' aangesteld die moet waken over het inclusieve imago van het bedrijf.

Met de aanwerving van Fiona Parteger, die een achtergrond heeft in de bankenwereld, wil het Franse modehuis een duidelijk signaal geven. 'Diversiteit en inclusie zijn altijd al belangrijk voor ons geweest, maar nu willen we die inspanningen naar een hoger niveau tillen', klinkt het op de modewebsite Business of Fashion.

Chanel is niet het eerste modehuis dat het team versterkt met een chef diversiteit. Ook Gucci en Burberry hebben zo iemand in dienst. Een strategische zet, met alle recente relletjes in het achterhoofd. Deze week nog werd Kim Kardashian door de Japanse overheid tot orde geroepen nadat ze haar shapewearlijn de Kimono gedoopt had. Niet helemaal gepast, gezien de culturele connotatie van het originele kledingstuk.

Reeks schandalen

Ook Dolce & Gabanna verbrandde een tijd geleden de vingers aan een campagne waarin ze een model pizza lieten eten met stokjes. In februari kwam Gucci onder vuur te liggen voor het verkopen van een zwarte sweater die verdacht veel weg had van de blackface-karikatuur en ook Prada zag zich enkele maanden geleden gedwongen om een accessoire in de vorm van een aap van de markt te halen omdat het figuurtje nogal stereotype racistische kenmerken vertoonde.

Ook Chanel is niet helemaal vrij van zonden. In 2015 stuurde het Franse merk tijdens de lente- en zomershow de modellen de catwalk op met feministische protestborden in de hand. Critici waren van mening dat het niet helemaal gepast is om het feminisme te gebruiken om handtassen te verkopen. En wijlen Karel Lagerfeld stak zijn afkeer voor 'te dikke' vrouwen niet onder stoelen of banken.

Consumenten worden steeds kritischer en aarzelen niet om merken tot orde te roepen via sociale media. Meer en meer durven zij te eisen dat het modewereld even divers en inclusief wordt als het echte leven. Een goede zaak, en de opkomst van dit soort posities bewijst dat dat online protest langzaam maar zeker vruchten begint af te werpen.