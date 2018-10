Belgische mode in de prijzen: dit zijn alle winnaars van de Belgian Fashion Awards

In het Brusselse MAD werden op 11 oktober voor de tweede keer de Belgian Fashion Awards uitgereikt. Knack Weekend sloeg de handen in elkaar met Le Vif Weekend, Flanders DC, MAD, Brussels Fashion and Design Platform en WBDM om bekende en veelbelovende talenten uit de Belgische mode te eren.

In zeven categorieën reikte een vakjury prijzen uit. De juryprijs was dit jaar voor de Belgische topontwerper Martin Margiela. 'Het is meer dan ooit duidelijk wat Margiela's impact is voor de modegeschiedenis, het huidige modebeeld en meer dan waarschijnlijk ook voor de toekomst', klinkt het juryverslag.

Daarnaast neemt Glenn Martens de fakkel over van Raf Simons als Designer of the Year. De ontwerper wist de jury te overtuigen met zijn werk voor Y/Project. 'Een verfrissende kijk op mode.'

Vakmannen en -vrouwen

Ook Elodie Ouedraogo en Olivia Borlée vielen in de prijzen met hun modelabel 42I54. Ze gingen naar huis met de Emerging Talent of the Year-award, de prijs voor jonge labels die getuigen van een sterk concept en grote creativiteit. Met hun collecties zoeken de voormalige sprintsters naar een gulden middenweg tussen sport en mode. Naast de award kregen ze ook een geldprijs van 5000 euro.

Wij spraken Ouedraogo en Borlée twee jaar geleden al bij de opstart van hun sportlijn: 'Dit hebben we van A tot Z zelf gedaan'

Met de prijs Professional of the Year selecteerde de jury een vakman - geen ontwerper - die het afgelopen jaar hoge ogen gooide met zijn werk. Die eer valt fotograaf Willy Vanderperre te beurt. 'Met zijn internationale carrière is hij is 's lands belangrijkste modefotograaf', motiveerde de jury.

Publieksfavoriet

De zussen Carol en Sarah Piron van het merk Filles à Papa wonnen in de categorie Entrepreneur of the year. Die prijs wordt uitgereikt aan een Belgische ondernemer die furore maakt met zijn collecties. De kledij van de Prions schopte het vanuit Luik ondertussen tot ver buiten de landsgrenzen.

Ook het grote publiek kon de afgelopen weken stemmen op een categorie, die van Fashion Brand of the Year. Uit een shortlist van twintig merken werd zo Terre Bleue de publieksfavoriet.

Tot slot koos de jury de Most Promising Graduate, een net gediplomeerde van een van de zeven grote Belgische modescholen die een beloftevolle toekomst tegemoet lijkt te gaan. Die bijzondere titel wist de Italiaanse Federica Di Leo binnen te halen. De studente van de Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen 'gebruikte haar Siciliaanse roots voor een ijzersterke vrouwelijke collectie', aldus de jury. Di Leo ontving daarbij een waardebon van vijfhonderd euro aan stoffen van The Fabric Sales.

De Belgian Fashion Awards waren meteen ook de aftrap voor de expo '35 jaar Mode, dit is Belgisch' van Knack Weekend en Le Vif Weekend. 'We mogen trots zijn op onze modesector', vertellen hoofdredactrices Ruth Goossens en Delphine Kindermans.