De carrière van topfotograaf Willy Vanderperre in 15 sleutelmomenten

1971

Vanderperre wordt geboren op 7 april in Menen.

1989

Hij vat in de Antwerpse academie de modeopleiding aan. Het jaar daarop stapt hij over naar de richting fotografie. Hij ontmoet er stylist Olivier Rizzo - zijn toekomstige levenspartner - en make-up- artiest Peter Philips.

1995

Hij maakt met Rizzo en Philips beelden bij een artikel over het internet in Knack Weekend.

1999

Het drietal maakt in Brussel de expo Fame on You voor Modo Bruxellae. Beelden die ze thuis in Antwerpen realiseren worden opgepikt door het Britse i-D en het Amerikaanse V. Daarop wordt Vanderperre een vaste waarde bij bladen als The Face, Dutch, Another Magazine, Arena Homme Plus en talloze Vogue-edities.

2001

Hij verzorgt de cover en een modereeks in het februarinummer van i-D, waarvan Raf Simons dan guest editor is. Vanderperre maakt catalogusfoto's voor de ontwerper sinds '99 - het begin van een intensieve werkrelatie. Er volgen campagnes voor Jil Sander, Dior en Calvin Klein, maar ook samenwerkingen rond tentoonstellingen of defilés, en in 2014 een pop-upstore in Antwerpen.

2004

Hij werkt in Firenze mee aan Excess, een expo over mode en de underground in de jaren tachtig, en aan een groepstentoonstelling in galerie Peres Projects in Los Angeles.

2007

Vanderperre schiet de campagne voor Givenchy's mannengeur Very Irresistible Fresh Attitude en zal vaker met het modehuis samenwerken.

2009

Met Rizzo legt hij Victoria's Secret Angel Miranda Kerr vast voor V. De foto gaat de wereld rond en brengt natuurlijke schoonheden terug in de mode.

2012

De Kortrijkse metalband Amenra vraagt Vanderperre voor de videoclip van A mon âme. Hij realiseert dan al even filmprojecten voor onder andere Dior Homme en magazinewebsites.

2013

Rinus Van de Velde poseert voor hem in Vogue Hommes International. Hij strikt de Antwerpse kunstenaar opnieuw in 2016, voor een campagne van Dior Homme.

2014

Hij verzorgt platenhoezen voor Novastar en filmt Goose voor hun performance op de Biënnale Interieur. Eveneens dat jaar: een boek met beelden van Jan Fabres The Power of Theatrical Madness, en een door hem samengestelde portfolio over de Belgische undergroundscene in het Britse Dazed.

2015

Voor Gant legt Vanderperre onder meer Pulitzerprijswinnaar Tracy K. Smith vast. Hij publiceert ook 635, een boek met zijn Instagramfoto's.

2016

In Londen gaat zijn eerste kortfilm Naked Heartland in première, een in West-Vlaanderen opgenomen tienerportret. Hij draait ook een kortfilm voor Goose. In het najaar opent hij een solotentoonstelling in New York.

2017

Vanderperre regisseert een videoclip van Warhaus en vereeuwigt Pedro Almodóvar voor Prada, dat al langer een beroep doet op hem.

2018

Solotentoonstelling in The Store X in Londen.