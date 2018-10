3 redenen waarom je ontwerpster Federica Di Leo in de gaten moet houden

1. Omdat haar collectie een schreeuw van woede, pijn en mededogen is.

Di Leo, dit jaar afgestudeerd aan de Antwerpse modeacademie, is geboren in Palermo in 1992. Die Siciliaanse roots inspireerden ook haar eindejaarscollectie. Vertrekpunt van de collectie was het korte leven van Rita Atria (1974-'92), een telg van een machtige maffiafamilie die op haar zeventiende de moed had om de omerta te doorbreken. Toen de maffia onderzoeksrechter en Atria's beschermheer Paolo Borsellino vermoordde, sprong Atria uit het raam van haar safehouse in Rome.

2. Omdat ze de woeste schoonheid van haar door geweld aangetaste geboortestreek in expliciete, maar clichévrije vrouwelijkheid vertaalt.

Zo tooide ze haar stoffen met distels uit haar kindertijd, die volgens haar perfect Sicilië vatten: 'Een verrukkelijke plek die lelijkheid voortbrengt.' Of hoe een gruwelijke analyse in handen van een ontwerpster met een feilloos kleurgevoel een prachtige print oplevert.

3. Omdat Di Leo van draperen houdt.

'Een enorme uitdaging', aldus de ontwerpster. 'Eigenlijk speelt een ontwerper dan een beetje God: je vertrekt van niets en gaandeweg geef je vorm aan de dingen. Het is echt een ambacht.'