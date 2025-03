Houten hemelpaleis: 3 bergchalets uit het hoogste luxesegment

Nog skiplannen? De nieuwste interieurtrend in de bergen heet ‘chalet chic’, een frisse bergbries met een stevig prijskaartje.

1—Bebloemd plafond

In het Zwitserse St. Moritz opende deze winter restaurant Amaru, een bergpareltje ontworpen door de flamboyante Luke Edward Hall. De Britse interieurarchitect staat bekend om zijn gedurfde mix van kleuren en patronen en dat is hier niet anders. Gele plafonds, roze gordijnen en polkadots op de vloer: noem het mountain chic met een tikkeltje extravaganza. Hij liet ook de Londense Timba Woolland wilde bergbloemen op de muren tekenen. Amaru maakt deel uit van Kulm, het legendarische vijfsterrenhotel met een panoramisch uitzicht op de bergen.

kulm.com/en/restaurants/amaru



2—Kidsproof

Bij Le Coucou in het betoverende Franse skigebied Méribel boek je kamers of chalets met een vleugje funky flair. Ontwerper Pierre Yovanovitch creëerde een magische bergsfeer, met houten plafonds die aan een ouderwets skihotel doen denken en atypische vintage designmeubelen. Helemaal nieuw dit jaar is een indrukwekkend aanbod voor kinderen: van een vrolijke kindercheck-in tot filmavonden en een mocktailbar.

Vanaf 625 euro voor een tweepersoonskamer incl. ontbijt, lecoucoumeribel.com



3—Uitkijken over bomen

Odles Lodge in Zuid-Tirol heeft een warme, natuurlijke uistraling: architect Armin Sader van Asaggio Architects koos voor Zwitserse dennen en steeneik als bouwmateriaal. De Lodge heeft vier privéchalets, gelegen op 2000 meter hoogte, waar je uitkijkt over een zee van besneeuwde boomtoppen. Odles maakt deel uit van het prestigeuze Forestis-hotel, en als gast krijg je toegang tot alle hotelfaciliteiten.

Vanaf 510 euro voor een tweepersoonskamer incl. ontbijt, odleslodge.it



