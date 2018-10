Olivia Borlée en Elodie Ouédraogo: 'Er zijn veel gelijkenissen tussen topsport en mode'

Olivia Borlée en Elodie Ouédraogo maakten in 2008 deel uit van het team dat olympisch goud veroverde op de 4x100 meter in Peking. Hiermee brachten ze het Belgisch record op 42'54. De naam van hun athleisure-label was snel gekozen: 42/54.

Sinds 2016 vormen beide atletes een hecht modeteam. Niet echt verwonderlijk: Olivia combineerde haar sportieve carrière met een opleiding styling, Elodie studeerde communicatie en heeft nog voor het modeblad Elle gewerkt.

'Met ons label combineren we onze beide passies: sport en mode. Eigenlijk zijn er veel gelijkenissen tussen topsport en mode', zegt Olivia. 'Mode is een competitieve business, het tempo ligt hoog en je moet er alles voor overhebben om je doel te bereiken. Er komt veel bij kijken, naast het creatieve en kwalitatieve aspect. Je moet een goed businessplan hebben, een correcte prijspolitiek hanteren, in de juiste verkooppunten liggen, een marketingplan uitstippelen. Hiervoor omringen we ons met de juiste mensen.'

42/54 verdedigt ook de Belgische kleuren in het buitenland en werkt onder meer samen met de Belgische stoffenfabrikant Liebaert en breigoedspecialist Cousy. 'We wilden niets aan het toeval overlaten en kozen bewust voor Belgische fabrikanten, er is nog veel knowhow in ons land', zegt Elodie.