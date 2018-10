Knack Weekend opent expo over Belgische mode: 'We mogen trots zijn op onze modesector'

'Jarenlang leek Belgische mode niet te bestaan. Tot in de jaren tachtig de crisis tot actie dwong: er kwam een plan, er kwam geld en er kwamen campagnes. Vandaag doet het woord 'Belgisch' overal bellen rinkelen.'

Eerder dit jaar reconstrueerde journaliste Agnes Goyvaerts de geschiedenis van 35 jaar Mode, dit is Belgisch, het themamagazine rond Belgische mode dat Knack Weekend en Le Vif Weekend al meer dan drie decennia uitbrengen. Vanaf 12 oktober wekken de magazines de geschiedenis nu ook terug tot leven met een expo.

In samenwerking met het MAD Brussels Fashion and Design Platform nemen de twee magazines je graag terug in de tijd tot in 1983. Hoe veranderde de Belgische mode de afgelopen 35 jaar? De expo, onder leiding van artistiek directeur Benoît Béthume, toont hoe de twee bladen de steeds veranderende sector belichtten en ondersteunden.

Tijdloos

'Sinds de start van Le Vif Weekend en Knack Weekend zit mode echt in het DNA van de magazines', vertelt Delphine Kindermans, hoofdredactrice van Le Vif Weekend. 'Mode Dit is Belgisch is daarbij een slogan geworden waarmee we de afgelopen 35 jaar gevestigde waarden binnen de sector hebben opgevolgd en jonge namen in the picture zetten. Het is een hommage aan het talent, de creativiteit en het ambacht. Aan een modesector die tegelijkertijd avant-garde en tijdloos is. We zijn dus met heel veel plezier in onze archieven gedoken om deze expo samen te stellen.'

'De expo vertrekt dan ook echt vanuit de magazines', springt Knack Weekend-hoofdredactrice Ruth Goossens bij. 'Hoe kijken onze redacties naar mode? Via verschillende hoofdstukken volg je als bezoeker de plank (planning van een magazine, nvdr.) gedurende het hele proces dat wij telkens doorlopen.'

Trots op de sector

De tentoonstelling neemt je mee van de eerste stappen van ontwerpers zoals Dries Van Noten en Ann Demeulemeester tot een blik achter de schermen bij de grote Belgische modehuizen zoals Delvaux en Natan. In verschillende luiken tonen de magazines welke rol Belgische mode nationaal en internationaal betekend hebben. Naast 35 jaar aan modeproducties van beide bladen en klassiekers uit de modegeschiedenis, krijg je tijdens de expo tevens een beeld van de verschillende modeambachten die doorheen de jaren evolueerden.

'De twee magazines hebben een bijzondere band met de Belgische mode', vat Goossens samen. 'Talenten een podium geven, de verhalen achter onze labels brengen en hun savoire-faire belichten, zien we als onze journalistieke plicht. We mogen bijzonder trots zijn op onze modesector. In België gebeurt er op modevlak echt nog heel veel.'