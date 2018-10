De zussen achter Filles a papa: 'We zijn hier zonder al te veel nadenken aan begonnen'

De Luikse zussen achter Filles a papa pakten onlangs uit met een capsulecollectie streetwear rond hun Tomboy-thema. 'Aan opwinding is in ons vak nooit gebrek', zegt Sarah.

'Voor ons is het avontuur echt begonnen in 2012, toen de distributie in België en in het buitenland vorm begon te krijgen. We waren er zonder al te veel nadenken aan begonnen, en uiteindelijk werd het ons beroep.'

'Het merk positioneerde zich al snel als een outsider in de modewereld, dankzij de zorgeloze uitstraling, collecties die zich ergens tussen luxe en de straatcultuur en de underground bevinden en onze mix and match-aanpak. De belangstelling van invloedrijke namen als de Italiaanse modejournaliste Anna Dello Russo, Cara Delevingne en Beyoncé verraste ons, maar versterkte onze geloofwaardigheid en internationale zichtbaarheid enorm.'

'Keihard werken'

'Achter de schermen moeten we er natuurlijk keihard voor werken en in Luik moeten we ons ook goed omringen met toptalent. Elke vier à zes maanden een collectie met tachtig silhouetten klaarstomen, van knitwear, stukken in denim en leer tot swimwear, dat doe je niet alleen. Veel energie gaat ook naar het contact met de ateliers, die kleine aantallen voor ons produceren en tegelijk een uitmuntende afwerking moeten bieden. Dan zijn er nog de verkooppunten die overtuigd moeten worden om de sprong te wagen en in zee te gaan met een jong merk. Dat is soms best intens. (lacht)

Wil je op een dag licht zien aan het einde van de tunnel, dan heb je moed, geduld en volharding nodig.'

shop.fillesapapa.com/