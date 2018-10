Verslag vanuit Parijs: de meest opvallende looks in beeld

Aan het einde van de lange modeweek in Parijs is er altijd nog Chanel. Goed voor een show in prachtig decor. Dit keer werd het Grand Palais omgetoverd tot een strand inclusief duinen, zand en golven. De modellen liepen blootvoets over het zand en in de branding gekleed in frisse zomer looks helemaal volgens de codes van het huis. We zagen veel pastelkleurige wijde tweed jasjes op bijpassende enkellange broeken of jurken. Het Chanel en het CC-logo waren veelvuldig aanwezig nu eens als oorhangers, dan weer op rieten hoedjes of als ceintuur. Naast de elegante strand- en avondjurken in zwart en wit, spotten we ook hier de koersbroek en legging. Het belooft een sportieve zomer te worden.

Ontwerper Nicolas Ghesquière koos voor de show van Louis Vuitton op de binnenkoer van het Louvre niet voor praktische sportieve looks. Hij mixte hightech stoffen, futuristische- en eighties prints met Space Age-vormen, strak gesneden vestjes en indrukwekkende retromouwen. Een eigenzinnig fris defilé aan het einde van weinig inspirerende modeweken.

Chitose Abe, de Japanse ontwerpster achter het cultlabel Sacai, mag beschouwd worden als een trendsetter op het vlak van hybride mode. Ook dit seizoen mixt ze mannelijke en vrouwelijke elementen tot creatieve silhouetten met een verrassende twist. Zoals een elegante blazer met een oversized mouw van een trenchcoat of een vissersjas in combinatie met verfijnde kant. De vele asymmetrische elementen maakten de kleren heel beweeglijk en sensueel.

De shows van Thom Browne geven je meteen een instant vrolijk gevoel. Met een catwalk vol zand en houten wandelpaden, was de sfeer gezet. Tuinkabouters deelden bloemen uit en lieten de modellen binnen via een strandcabine. De heel gesofisticeerde creaties varieerden van gouden zeemeerminnenjurken, pakken met meeuwenveren, jurken versierd met zeesterren, kreeften en walvissen, maar ook met zomers fruit. Een kleurrijk spektakel opgevrolijkt door meezingers zoals California Dreamin'.

Gemengde defilés worden stilaan een trend tijdens de modeweken. De genderneutrale mode zit hier ongetwijfeld voor iets tussen. Maison Margiela, Celine, Zadig&Voltaire en Lemaire gingen voor een mixed show. Ook bij Haider Ackermann defileerden mannen en vrouwen door elkaar in quasi identieke outfits. Zoals pakken in hanenpootmotieven, maar ook meer vrouwelijke elementen zoals doorkijkmaterialen en blinkende zijde met gouden motieven. Alsof mannen en vrouwen stukken uit elkaars garderobe geleend hadden.

Ze worden zeldzamer, de shows die je een kippenvelmoment bezorgen. Bij Yohji Yamamoto was het zo'n show om stil van te worden. De modellen defileerden langzaam op muziek van de ontwerper zelf die drie thema's aansneed: anti racisme, anti global warming en anti genderless fashion. Zwarte modellen openden en eindigden de show, de linnen kleren in tinten tussen grijs en zwart leken gemaakt om jarenlang te dragen. Gedrapeerde jurken met een schouder bloot, doorkijkjes en ritsen maakten de creaties sexy op een respectvolle manier.

Glenn Martens, de ontwerper van het Franse label Y/Project, zette een ijzersterke collectie neer. Blikvangers waren de sweaters met empiredecolleté waarin een push-up verwerkt was, maar ook de schitterende rode-loper jurken waarmee hij zijn show afsloot. De show zat boordevol leuke spielereien zoals tennistruien die rokken met een V-taille werden en de originele accordeontassen die meteen de toon zetten van zijn goednieuwe tassenlijn.

De voorbije dagen zagen we heel wat plastic op de catwalk verschijnen. Ook bij Dries Van Noten. Hij combineerde luxe materialen zoals borduurwerk, echte veren en prachtige zijde met technische materialen. Denk pluimen in kleurrijk plastic en nylonsamenstellingen. Het werd een speelse mix van codes uit de workwear en de haute couture. Kortom, een sprankelend frisse collectie vol contrasten, harmonieus verenigd à la Dries Van Noten.

Artisanaal bewerkte kleren in hightech materialen, zo kunnen we de collectie van Anrealage samenvatten. De opvallende hoofdjuwelen balanceerden tussen futurisme en primitieve kunst. Elke outfit bestond uit maar liefst 5000 onderdelen die manueel verwerkt waren, van studs tot pailletten en knopen. Kunihiko Morinaga, de Japanse avant-garde ontwerper achter de collectie, maakte gebruik van Clear Black Photochromic, een materiaal dat volledig zwart wordt onder zonlicht en zijn kleur verliest onder fluorescerend licht om uiteindelijk transparant te worden. Dat leverde een fascinerende show op.