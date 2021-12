Wat drijft een narcist? Hoe heeft ontwerper Virgil Abloh de modewereld definitief veranderd? En welke wandelapps helpen je het best op weg? Dat - en nog veel meer - viel er in 2021 te lezen op Weekend.be. Een overzicht van de beste stukken.

Nu de taliban na meer dan twintig jaar het bewind voert in Afghanistan, worden de vrijheden en rechten van de vrouwen mogelijk weer ingeperkt. Betekent dit de herintrede van de blauwe boerka in het straatbeeld?

'Iedereen weet dat je probleemloos verschillende vrienden kan hebben. Waarom zouden we het aantal romantische partners dan wel begrenzen?'. Echte liefde kent geen limieten noch voorwaarden, zo redeneren polyamoristen. Drie getuigen over hun onconventionele relatie, mogelijke jaloezie en hardnekkige vooroordelen.

Leken en influencers gooien plots met skincare-termen als hyaluronzuur, retinol en niacinamide. Schoonheidsbedrijven spelen maar al te graag in op die ingrediëntenhype en verkopen producten met een farmaceutische look en feel als warme broodjes. Welke ingrediënten zijn de hype nu echt waard en welke sla je liever over?

Ze zijn charismatisch, intelligent en innemend, maar ook arrogant, gevoelloos en potentieel gevaarlijk. Narcisten hebben veel gezichten. Narcismecoach Nelly De Keye hoe je ze ontmaskert als je ze ontmoet.

Met de onverwachte dood van Virgil Abloh, amper 41, heeft de mode een monument verloren. Modejournalist Jesse Brouns werpt blik op het leven van de razend populaire, maar controversiële ontwerper en diens blijvende invloed op de modewereld.

Een pillow face, opgespoten lippen of een Brazilian butt lift: jonge vrouwen kiezen steeds vaker voor esthetische behandelingen en ingrepen met 'zichtbaar' resultaat. Plastisch chirurg Jan Vermeylen waarschuwt in zijn boek Fillers zijn killers voor de gezondheidsrisico's.

Gaslighting is een subtiel psychologisch mechanisme in relaties en in de maatschappij. Maar wat is het precies en wat kun je ertegen doen? Ontdek wanneer alle alarmbellen moeten afgaan.

Je hebt de moeilijk te verschalken trappist van Westvleteren, en je hebt St.Bernardus, dat je gewoon in de supermarkt vindt. Columnist Jean-Paul Mulders hoorde ooit dat die twee bieren dezelfde zijn. Na twintig jaar blindproeven en twijfel, wil hij het nu écht weten.

Wandelen is sinds de coronacrisis immens populair. Knack Weekend test drie wandelapps uit op het vlak van gebruiksvriendelijkheid, duidelijkheid, de mogelijkheden en de routes.

Pasta cacio e pepe is een mythische Romeinse bereiding die chefs en amateurkoks fascineert. Met amper drie ingrediënten lijkt het eenvoudig, maar schijn bedriegt: het is een van de moeilijkste pasta's om te bereiden. Een stukje geschiedenis en sociologie, met enkele recepten.

De tuin van morgen is meer dan gras alleen, maar dat hoeft volgens groendesigner Ellen Fiers niet noodzakelijk veel moeite te kosten mits een passend ecologisch ontwerp.

Een goed paar loopschoenen, zo omschrijft Ann Cuyvers seksspeeltjes. Het zijn hulpmiddelen om je genot te verhogen, variëren of vernieuwen. Maar hoe weet je welk speeltje voor jou geschikt is? Een beknopte handleiding voor meer pret in bed.

We eten almaar minder vlees, maar wat op ons bord komt, moet wel perfect zijn. We proberen het beste uit het rund te halen. Enkele tips en tricks.

The summer of love die ons beloofd werd na anderhalf jaar pandemie kregen we niet, maar misschien zijn we wel toe aan een hete herfst. Maar wat als je seks wat overroepen vindt? Is dat iets om je zorgen om te maken of is het een pak normaler dan we denken?

'Je gaat sterven' en 'het leven is hard': het verschil tussen een kind en een volwassene, zo schrijft Steve Biddhulph in zijn boek Fully Human, begint met de realisatie van vijf dingen. Een overzicht.

Straatnamen, speelterreinen en catcalling maken één ding duidelijk: de man regeert de straat. Ook onze openbare ruimte dwingt ons in genderhokjes in plaats van bestaande ongelijkheden te overbruggen. 'Een stad gemaakt door mannen, is ook voor mannen gemaakt.'

In een wereld vol kunstlicht is pure duisternis een onmetelijke luxe. Een natuurlijke zeldzaamheid die almaar meer reizigers - met statief en camera in de aanslag - naar dark sky parks lokt. De toeristische jacht op de sterren, planeten en de Melkweg is geopend.

