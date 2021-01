Een goed paar loopschoenen, zo omschrijft Ann Cuyvers seksspeeltjes. Het zijn hulpmiddelen om je genot te verhogen, variëren of vernieuwen. Maar hoe weet je welk speeltje voor jou geschikt is? Een beknopte handleiding voor meer pret in bed.

Kinky. Dat is wat veel mensen vroeger dachten als het onderwerp seksspeeltjes ter sprake kwam. Natuurlijk zijn er nog heel wat sexy dienster-kostuums, zweepjes en tepelklemmen te koop, maar seksspeeltjes zijn uiteraard veel meer dan dat. Bovendien doen we er - gelukkig - veel minder lacherig over. Dildo's, vibrators en ander speelgoed zitten niet meer in die eenzijdige kinky hoek, weet Ann Cuyvers. Zij runt de eroticashop Erotische Verbeelding in Antwerpen, schreef 'Samen Zin' en '12 orgasmes' en geeft erotische counseling. 'Seks is een belangrijke vorm van zelfzorg, binnen een relatie, of gewoon op je eentje. Dat besef groeit. Een seksspeeltje is een beetje als een goed paar loopschoenen: het helpt je vooruit. Natuurlijk gaat het nog altijd om spanning en opwinding, maar ook ontspanning is belangrijk. En uiteraard elkaar en jezelf genot geven.' Ook Jolijn Van Eenoo, conceptmanager van Tutti Passi, een erotische keten met vijf vestigingen in Vlaanderen, denkt dat de drempel een stuk lager ligt dan vroeger. 'Wij horen van klanten dat het niet alleen om pure opwinding gaat, maar ook om vertragen en even tot rust komen. Om een moment voor jezelf te nemen, eigenlijk.'Design speelt daar een grote rol in, vinden beide vrouwen. Het cliché van een namaakpenis is ondertussen zeldzaam, stelt Van Eenoo. 'Het huidige aanbod speeltjes is gevarieerd, mooi en fijn in gebruik. Er zijn specifieke clitorisspeeltjes maar je vindt ook een heel gamma duovibrators, die zowel de G-spot als de clitoris stimuleren en veel klanten houden van dat in- en uit-gevoel. De nieuwe speeltjes zijn vaak gewoon mooi, het soort object waar je je niet voor schaamt als iemand het toevallig ontdekt.' Tutti Passi organiseert ook Upperware-avonden, als dat straks weer mag. 'We merken dat klanten het fijn vinden om rond te kijken en dingen uit te proberen, dat haalt de drempel nog omlaag. Advies op maat maakt het makkelijker om een keuze te maken.'Concurreren met een designobject op batterijen is een intimiderend idee, zo blijkt. 'Mannen voelen zich wel eens bedreigd door seksspeeltjes,' vertelt Cuyvers, 'en klanten vragen soms of het niet tussen hen in zal staan als koppel. Maar een seksspeeltje hoeft helemaal niet intimiderend te zijn.' Om te beginnen koopt niet iedereen speeltjes om ze samen met iemand anders te gebruiken. Ongeveer de helft van de klanten van de Erotische Verbeelding shopt voor zichzelf. 'Veel speeltjes helpen vrouwen om orgasmes te krijgen. Aangezien de orgasmekloof tussen mannen en vrouwen nog altijd groot is, is dat absoluut een voordeel. Ik hoor van klanten dat ze met die speeltjes hun sensualiteit in eigen handen nemen. Verschillende speeltjes zorgen ook voor andere ervaringen. Zo kan je je orgasmes variëren in gevoel en intensiteit. Alleen of samen, het effect kan helemaal anders zijn. Vandaag is het aanbod zo breed dat er voor elke mood en elke nood een product is. Sommige klanten hebben een hele garderobe van speeltjes.'Een speeltje kan ook helpen om je verlegenheid opzij te zetten, stelt Cuyvers. 'Sommige vrouwen vinden masturberen met hun vingers niet makkelijk. Dan kan een speeltje helpen om je wat meer te ontspannen.' Dat er opener over masturbatie bij vrouwen gedacht en gesproken wordt, is een duidelijke factor in de stijgende populariteit van speeltjes, denkt Cuyvers. 'Dat mannen masturberen vinden we vanzelfsprekend, maar bij vrouwen merk ik dat daar toch nog een beetje een taboe rond hangt. Seksualiteit werd door de katholieke kerk eeuwenlang in de voortplantingshoek geduwd, genot was niet belangrijk, zeker voor vrouwen. Vandaag is dat gelukkig anders. Onze kijk op vrouwelijke seksualiteit is aan het veranderen en we aanvaarden eindelijk dat vrouwen ook vaak en graag masturberen.'En neen, niet alle mannen worden onzeker van masturberende vrouwen, stelt Cuyvers. 'Heel wat mannen vinden het net opwindend, en die het net heel erg op prijs tellen als een vrouw bewust met seksualiteit bezig is. Nogal wat vrouwen kopen een speeltje om hun man te verrassen en nodigen hun partner uit om mee te gaan op seksuele ontdekkingsreis.'Anatomisch correcte neppenissen zijn uit, zo veel is duidelijk. Maar wat is er in? Een belangrijke trend zijn de luchtdrukspeeltjes, vertelt Van Eenoo. 'Dat zijn niet echt vibrators en ze zijn alleen voor uitwendig gebruik. Ze trillen niet, maar werken met luchtdruk waardoor ze lijken te blazen en zuigen. Dat geeft een andere sensatie, en de feedback van klanten is dat het een heel intens gevoel geeft. Een paar minuten me time kan al voor een grote ontlading zorgen. Niet vreemd dat ze ontzettend populair zijn, dus.' In online reviews valt vaak het woord game-changer en wordt het effect van de luchtgolven vergeleken met orale seks. Net als 'gewone' vibrators werkt hun stimulerende effect ook op andere lichaamsdelen. Nogal wat ervaringsdeskundigen vonden air-speeltjes zoals de Womaniser of Satisfyer fijn als tepelspeelgoed. Mannelijke testers prezen dan weer het effect op bijvoorbeeld hun perineum, dat stukje lijf tussen penis en anus. Dat de speeltjes muisstil en vaak ook waterproof zijn lijkt ook in de smaak te vallen.Er komen ook steeds meer speeltjes die je van op afstand kunt besturen, al dan niet met een smartphone. 'Voor plezier als je niet samen bent,' stelt Van Eenoo voor. 'Of om een lockdownwandeling iets spannender te maken, dat kan ook.' Voor wie het iets esoterischer mag, zijn er vandaag ook speeltjes met mineraalstenen in. 'Naast de jade eieren, die toch vlot verkopen,' vertelt Cuyvers, 'zijn er nu ook dildo's en wands waar een steen in verwerkt is.' Tekenend voor de nieuwe visie van seksualiteit-als-wellness-idee zijn ook crémes die na het aanbrengen gaan tintelen. 'Niet echt een speeltje', vertelt Cuyvers, 'maar als je het na je douche aanbrengt, loop je toch een tijdje met een brede glimlach rond.Speeltjes zijn zeker niet alleen voorzien op het genot van vrouwen. En neen, dan gaat het niet over opblaaspoppen. Er zijn vibrators en air-speeltjes die specifiek voor koppels ontworpen zijn en best werken als je met twee bent. 'Ook vibrerende penisringen zijn populair,' legt Van Eenoo uit. 'Zo'n ring zorgt niet alleen voor wat meer tijd door het mannelijke orgasme uit te stellen, maar geeft ook een heel fijn gevoel. De trillingen stimuleren beide partners en een extra voordeel is dat je ondertussen gewoon de handen vrij hebt.'Er zijn ook mannenvibrators op de markt, vertelt Cuyvers. 'Naast de standaard penisringen heb je bijvoorbeeld ook de Manta, met een soort ring die trilt. Of de Cuba Libre, een silicone masturbator waar de penis in kan en die de eikel stimuleert. Sommige clitorisstimulators zorgen ook voor fijne sensaties als ze op de penis gebruikt worden. Iets als de Volta heeft dynamische uiteindes die lijken te fladderen. Dat is tijdens bijvoorbeeld een blowjob een fijne extra sensatie. Het werkt ook fijn op tepels. Daarnaast zijn er uiteraard ook buttplugs en anale stimulators die het orgasme intenser kunnen maken.'Op seksueel vlak willen we allemaal liefst van al normaal zijn. Als seksspeeltjes van kinky naar normaal verschoven zijn, dan moeten we er ook eentje in huis halen, toch? Niet dus, vindt Van Eenoo. 'Het idee dat je van alles moet is echt een probleem. Je moet helemaal niets. We hebben wel eens klanten die gelezen hebben dat er veel verschillende orgasmes bestaan en die ze als een soort bucketlist willen afwerken. Dat is geen nuttige houding. Het leuke aan speeltjes is net dat je dingen kunt uitproberen en zo kunt uitzoeken waar jij genot in vindt. Iets wat veel klanten niet weten als we hen er naar vragen.' Vrouwen vragen ook wel eens of ze zich geen zorgen moeten maken over overstimulatie, vertelt Van Eenoo. 'Of ze dus nog wel gaan genieten van minder intense aanrakingen. Daar moeten ze zich geen zorgen over maken denk ik. Ons lichaam geniet van veel verschillende dingen. En daar ligt volgens mij een belangrijk voordeel van seksspeeltjes, of je ze nu alleen of in een koppel gebruikt. De focus ligt op het feit dat je een lichaam hebt dat genot kan beleven, en ontdekken wat dat voor jou persoonlijk betekent. Het gaat zelfs over meer dan alleen genot. Het gaat over intimiteit. Die is niet alleen lichamelijk, maar zit ook tussen onze oren. Toch zijn speeltjes niet noodzakelijk, het mooiste is kunnen genieten van veel verschillende dingen. Zie ze dus liever als een aanvulling dan als een must. Het is gewoon een fijn gadget dat je een goed gevoel geeft.'