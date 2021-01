Wandelen blijft ook tijdens deze tweede lockdown immens populair. Knack Weekend test drie wandelapps uit op het vlak van gebruiksvriendelijkheid, duidelijkheid, de mogelijkheden en de routes.

VIEWRANGER getest door hoofdredacteur Ruth Goossens

'Ik wandel graag, maar ben meestal aangewezen op bewegwijzerde routes, want zin voor oriëntatie en kaartlezen zijn niet mijn sterkste eigenschappen. Klinkt misschien behoorlijk cliché, maar mijn partner is evenmin een hulp. Een wandelapp is daarom misschien een goede manier om wandelknooppunten en andere bewegwijzering eens links te laten liggen en voor een zelfgekozen avontuur te gaan.'

Wat belooft het?

'ViewRanger is een wandel- en fietsapp voor wie houdt van een fysieke uitdaging. Het beveelt routes aan van andere gebruikers, heeft real-time gps tracking en je kan je eigen wandelroutes er in opslaan. Je kan de app wereldwijd gebruiken, maar ook voor België zijn er al 8.500 routes uitgestippeld. De basisfuncties zijn gratis en volstaan. Voor een premium abonnement met extra kaarten, 3D flyover of een skyline betaal je 4,99 euro per maand.'

Enkele screenshots van ViewRanger © Foto RV

Gebruiksvriendelijk?

'Het is niet de meest gebruiksvriendelijke app op mijn smartphone. Het vergt wat oefening voor je de mogelijkheden ervan onder de knie hebt. Voor je op stap gaat, neem je dus best even de tijd om uit te zoeken hoe ViewRanger werkt. Dat kan ook op de computer. Er is een uitgebreide handleiding, al is die net als de app Engelstalig. Je kan wandelsuggesties van andere leden van dit platform volgen of je kan zelf een route uitstippelen. Die route kan je ook delen met de andere gebruikers.

Alle basisfuncties van de app zijn gratis. Bij een betalende versie krijg je leuke extra's zoals een skyline, 3D flyover van je route, automatisch uitstippelen van wandelingen in de buurt,.... Het is ook mogelijk om tegen betaling routes van erkende reisgidsen te downloaden.'

De wandelervaring

'Ik heb de afgelopen maanden heel veel gewandeld, maar dat was vooral in bossen, parken en door de stad die ik door en door ken. Ik scrol door de suggesties in mijn regio en kies uiteindelijk voor een tocht van 12 kilometer doorheen de Polders van Kruibeke.

Je kan op de app tal van kaartweergaves selecteren, waaronder een satellietkaart, maar ik kies toch maar voor de ViewRanger Landscape. Die is erg gedetailleerd en dus handig voor iemand die snel gedesoriënteerd geraakt: herkenningspunten te over. Vaak gaat het aan het vertrek al mis en wandel ik compleet de verkeerde kant uit. Dat is deze keer niet anders, alleen merk ik dat dankzij de nauwkeurige navigatie, lange navigatiepijl en cursor meteen op. Eenmaal goed vertrokken wandel ik achtereenvolgens door een park, langs een beek op een onverharde weg, over een dijk, door het bos en door een erg slijkerige polder. Gelukkig heb ik laarzen aan. De app houdt het aantal kilometers, hoogtemeters, gemiddelde snelheid en de tijd bij. Het is een prachtige route, waarop ik nauwelijks mensen tegenkom. Ik loop geen enkele keer verloren, wat me het vertrouwen geeft om halverwege de wandeling een beetje af te wijken van de route. Op de kaart kan ik mijn nieuwe pad perfect volgen, maar de oorspronkelijke route past zich niet aan. Na een paar kilometer vervolg ik gewoon weer het vooropgestelde traject. Ik kan mijn wandeling opslaan.'

Conclusie

'Eens je de app onder de knie hebt, is dit een waardevolle gids voor avontuurlijke wandelaars. Er staan ook enkele stadsroutes op, maar ViewRanger is toch vooral bedoeld voor natuurwandelingen. De kaart en de navigatie zijn zeer nauwkeurig, zodat zelfs ik er mijn weg mee vind. Ideaal voor als je eens wat anders wil dan knooppunten of bewegwijzerde paden. Dat je wandelingen (of fietstochten) kan downloaden van het ViewRanger community platform is een groot pluspunt. Je kan de app trouwens ook offline gebruiken. Dat ik ViewRanger ook in het buitenland zal kunnen gebruiken, wanneer reizen opnieuw mag, is een grote troef. Zolang de batterij van mijn gsm het niet begeeft, kan ik met deze app de wereld ontdekken.'

KOMOOT getest door moderedactrice Ellen De Wolf

Echt lange wandelingen maken zit er sinds ik kinderen heb niet meer in. Zeker nu ze door corona ook bijna altijd thuis zijn. Ik plande daarom een wandeling van anderhalf uur in de omgeving van mijn huis, net even lang als het middagdutje van mijn dochter.

Wat belooft het?

'"Alles wat je nodig hebt om meer van de wereld te ontdekken." Zo luidt de slogan van de populaire fiets- en wandelapp Komoot. De app werd tien jaar geleden opgericht door zes outdoorfanaten uit Duitsland en Oostenrijk en wordt nu wereldwijd door meer dan tien miljoen mensen gebruikt. Of je route nu start in een afgelegen bergketen of, zoals in mijn geval, aan je voordeur, Komoot belooft kant-en-klare routes die je kan filteren op afstand, moeilijkheidsgraad en bereikbaarheid. Als je liever zelf je wandeling wilt plannen, dan genereert Komoot een route op basis van jouw voorkeuren.'

Enkele screenshots van Komoot © Foto RV

Gebruiksvriendelijk?

'Ik besluit zelf een route te plannen, aangezien de voorgestelde routes in mijn omgeving net iets te lang zijn voor de tijd die ik heb. Dat gaat veel vlotter dan ik had verwacht. Er is een duidelijke 'nieuwe route plannen'-knop die je vraagt of je wilt wandelen of fietsen, wat je conditieniveau is en of je in een ronde of rechte lijn wilt gaan. Vervolgens geef je je start- en eindpunt in, die je ofwel zelf kan intypen of kan aanduiden op de kaart. Je kan ook zelf aangeven langs welke punten je graag wilt passeren en dan stippelt de app vervolgens een route uit. Ik laat me inspireren door de 'highlights' die andere gebruikers hebben aangeduid in de app. Ik zet onder andere een mooi bruggetje in het midden van een weiland op mijn route en kan nog net weerstaan aan een stop bij een café voor een meeneemkoffie. Deze app is dus ook geschikt voor wandelaars die van de stad houden.'

De wandelervaring

'Nog voor ik aan mijn wandeling wil beginnen, geeft de app aan over welke ondergrond ik zal stappen, waardoor ik toch besluit mijn rubberen laarzen aan te trekken. Terecht, zo blijkt. Komoot is trouwens gratis te downloaden. Als je de kaarten ook offline wilt gebruiken, dan betaal je eenmalig 3,99 euro voor een regio, 5,99 euro voor meerdere regio's en 29,99 euro voor de hele wereld. Je kan één regio gratis downloaden, wat ik besluit te doen. Omdat ik alleen wandel, gebruik ik de spraaknavigatie van de app. Ondertussen luister ik naar mijn Spotify-favorieten. Heerlijk! De aanwijzingen zijn heel duidelijk, in het Nederlands en worden niet tot vervelens toe herhaald. Het enige nadeel is dat die combinatie veel batterijvermogen vraagt. Tegen het einde van de wandeling is mijn batterij leeg. Gelukkig ben ik dan bijna thuis. Ik had nochtans de offline versie op mijn gsm staan. Het is mijn eigen fout dus. De uitgestippelde route heeft me aangenaam verrast. Het was een leuke combinatie van bekendere, maar zeer mooie wandelpaden en voor mij onbekende, modderige wegen door de weilanden. Door de duidelijke kaart en navigatie ben ik op geen enkel moment bang dat ik de weg zal kwijtraken.'

Conclusie

'Ik heb de smaak te pakken. Wat een leuke manier om je eigen buurt te verkennen, ook als je weinig tijd hebt. De app is gemakkelijk, duidelijk en kan rekenen op een community van tien miljoen gebruikers die je extra tips geven. De mogelijkheden zijn onbeperkt. Ook voor ervaren wandelaars, fietsers en avonturiers is dit een aanrader. Komoot wordt niets voor niets al jaren als een van de beste route- en navigatieapps genoemd.'

CIRKWI getest door redactiecoördinator Martine De Koker

'Er plakt al genoeg bosmodder aan mijn wandelschoenen, ik zocht een app die me niet alleen langs wandelpaden, weiden, hoogvlaktes en bergen leidt maar me vooral toeristische bezienswaardigheden laat (her)ontdekken.'

Wat belooft het?

'Cirkwi wil een praktische hulp zijn met routes die zowel voor kleine kinderen toegankelijk zijn als voor sportievelingen op zoek naar avontuurlijker excursies zoals stevige fietstochten of trektochten te paard. Je kan elk parcours downloaden in de app zodat je ook zonder internetverbinding je tocht kan aanvatten. De applicatie is gratis en is beschikbaar voor Android en IOS in het Frans, Nederlands, Duits, Engels en Spaans.'

Enkele screenshots uit Cirkwi © Foto RV

Gebruiksvriendelijk?

'De startpagina van Cirkwi oogt handig en praktisch. Voor een uitgestippelde wandelroute klik je op 'Route en routebeschrijving', wandel je door de stad. Wil je gewoon weten wat de bezienswaardigheden zijn, klik je op 'View Map' en er ontvouwt zich een overzicht met icoontjes van must sees. Een instelbare filter verbergt nog een schat van info over logies, restaurants, producten en ambachten en zelfs de aanwezigheid van waterwegen in de omgeving. Bij de start van je wandeling toont de app je het vertrekpunt, de afstand, de moeilijkheidsgraad en de hoogte-eigenschappen.

De wandelervaring

'Ik wil vandaag geschiedenis proeven en tegelijk door de winkelstraten wandelen die ik zo hard mis. Ik kies voor de combinatie van de 'Sculpturenwandeling in Waterloo' en 'Waterloo - In het hart van de veldslag'. Goed voor 2,7 en 1,9 kilometer. De groen-blauwe aanduiding wijst erop dat het een makkelijke route is voor de vrij sportieve wandelaars die ik ben.'

'Ik start de Play Mode en maak gebruik van de online navigatie waarmee je niet verloren kàn lopen: volg de blauwe pijl. De kaart volgt automatisch mijn positie en ik krijg een melding wanneer ik langs route-informatie of een bezienswaardige plaats kom. Ik kan op elk moment de afstand aflezen die ik heb afgelegd, de tijd dat het me kostte en de gemiddelde snelheid.'

'Ik start de wandeling in Lasne met de gietijzeren leeuw in de rug, passeer het Klooster van Fichermont (van kloosterzuster Soeur Sourire, nvdr) en loop tussen de velden langs tal van monumenten, kapelletjes, het hoofdkwartier van Napoleon, de Victor Hugozuil,... Je hebt écht maar weinig verbeelding nodig om je midden in het slagveld van Waterloo te wanen.'

'Na een kleine picknick in de velden zijn de batterijen opnieuw opgeladen en vat ik een slenterwandeling aan in het centrum van Waterloo. Ik blijf aan de vitrine van prachtige winkels plakken zoals Delvaux, Steed and Barney's, La Maison du Thé en ontdek tegelijk de verschillende sculpturen die her en der in de straten ingeplant staan. Met je smartphone kan je de QR-code scannen van elk beeld om meer te vernemen over de kunstenaar en zijn werk. Als beloning voor al dat stappen neem ik aan het beeldje 'Joie de vivre' bij Chocolatier Ducobu nog een heerlijk cappucinotaartje mee.'

Conclusie

'Cirkwi is van oorsprong Frans en dat merk je. Het aanbod in Vlaanderen is nog te beperkt, quasi alles speelt zich af in Brussel en Wallonië. Dat komt omdat de professionele toeristische organisaties die de app voorzien van input voornamelijk Franstalig zijn: VisitWallonia, Maison du Tourisme du Brabant Wallon, Ville de Bruxelles, Rene-le-Belge, Open Churches (Religieus erfgoed), Ouest France, Guide du Routard.'

Zoek je naar wandeltochten in Vlaanderen, download deze app dan zeker niet. Ben je nieuwsgierig naar Brussel en Wallonië of denk je al aan een vakantie in Frankijk, dan is de lijst activiteiten eindeloos. De app houdt niet bij hoeveel wandelingen of kilometers je hebt afgelegd en je kan niet doorlinken naar sociale media. Een extra powerbank is ook geen overbodige luxe, want online navigeren slurpt je batterij leeg.

