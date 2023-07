’t Schoon verdiep: 6 inspirerende mezzanines

Een mezzanine voegt letterlijk en figuurlijk een ander laag toe aan je huis. Het maakt een ruimte in één klap uitnodigend, gezellig en interessant. Zes inspirerende mezzanines waar licht, lijnen en knappe details het verschil maken.

1- Een ruimtewandeling

De gevel van dit huis is minder dan 3 meter breed. Daarom moest Studio Haan voor het ontwerp van deze woning vooral in de hoogte werken, om op een slimme manier 21 vierkante meter leefruimte te creëren en het licht binnen te laten. Minilevels en tussenverdiepingen worden met elkaar verbonden door verschillende trappen. Het effect is speels en bevreemdend: het lijkt alsof je een soort ruimtewandeling maakt.

Zo is de bibliotheek te bereiken via een zeer verticale transparante molenaarstrap. Leuningen zijn er niet, omdat de woning ontworpen is voor een koppel. Het geel plafond benadrukt het samenspel van de verschillende ruimtes.

2- Een doortrapte trap

Plafonds van vier meter hoog, veel licht en een tussenverdiep dat is omgebouwd tot kantoor: in vele opzichten is dit een typisch Brussels huis. De mezzanine geeft iets intiems aan de nogal monumentale ruimte, terwijl een glazen balustrade zorgt voor visuele continuïteit. Een bijzonder doordachte trap met ingebouwde opbergruimte geeft het ontwerp een zeer rustgevende uitstraling.

3- Flexibiliteit troef

Nicolas Coeckelberghs, medeoprichter van BC Materials, en diens architect Hanne Eckelmans dragen duurzaamheid hoog in het vaandel. In hun werk gebruiken ze dus steevast ecologische materialen en milieuvriendelijke bouwtechnieken, maar ook de flexibiliteit is voor hen essentieel om overbouw te voorkomen.

In dit huis hebben ze daarom en tussenverdieping van twee lagen ontworpen voor de leefruimte. Het bovenste verdiep is bestemd voor de keuken, met een aangrenzende eetkamer en terras. Ze kijkt uit op de woonkamer, een doucheruimte en een tweede terras. In de toekomst kan de verdeling van de functies probleemloos aangepast worden aan de behoeftes van de bewoners.

De discrete witte balustrade, in dezelfde lichte kleuren als de rest van het huis, verbindt de twee verdiepingen, zonder afbreuk te doen aan de privacy van elke ruimte. De zichtbare balken versterken het warme karakter van het geheel en zetten de deur open voor toekomstige transformaties.

© Tim Van de Velde

4- Een visuele verticale lijn

Accessoire- en interieurontwerpster Natalia Brilli heeft een gezellig home office ingericht op het tussenverdiep van haar duplex-appartement. De donkere kleuren van de balustrade en de vloerplaten creëren een visuele grens tussen haar kantoor en de rest van het huis. Het plafond is vrij laag, waardoor deze ruimte aanvoelt als een gezellige cocon.

De sculpturale, leren ketting springt meteen in het oog en verbindt de twee verdiepingen probleemloos met elkaar: het is een visueel koppelteken dat de ruimte structureert. Het is ook een knipoog naar het werk van de ontwerpster, die haar accessoires graag in een creatief laagje steekt.

5- Een stevige balustrade

Dit huis in Turnhoud was ooit van architect Jozef Schellekens (1909-1963) en werd intussen gerestaureerd, met grote aandacht voor de modernistische elementen die de plek typeren: kleuren, heldere lijnen en kleine kamers die met elkaar verbonden zijn in plaats van een groot, leeg volume.

De mezzanine boven die ingang verkleint de ontvangstruimte voordat je in de hoge hal aankomt. Dankzij de beglazing op de achtergrond, op beide niveaus, blijft de visuele continuïteit wel behouden. De trap heeft een groene leuning die doorloopt tot helemaal bovenaan en gelijk ook de meubels – en eventuele rommel – op de mezzanine verhult.

© Jan Verlinde

6- Een raam voor meer intimiteit

Deze woning in Waals-Brabant is een ontwerp van Open Architects. De slaapkamer van het koppel is omgebouwd tot een mezzanine naast de woonkamer, afgescheiden door een glazen raam om geluidscomfort te garanderen. Op die manier heb je in de slaapkamer het zicht op de tuin en voldoende daglicht. ’s Nachts kan het gordijn uiteraard gesloten worden voor meer privacy. Het lage plafond in de keuken krijgt op die manier een gezellig karakter. Om een visuele link tussen de twee niveaus te creëren loopt er een op maat gemaakte eigen boekenkast van de keuken naar het tussenverdiep.