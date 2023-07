Blikvanger in de keuken: 7 kookeilanden om bij weg te dromen

De keukens van tegenwoordig zijn meer dan de praktische plaatsen van weleer. Naast functionaliteit staan comfort en esthetiek nu ook voorop. Wij doken in onze archieven om je een selectie bijzonder geslaagde eilandontwerpen voor te stellen.

1 – Een enkele monoliet

‘Niet iedereen houdt van deze manier van leven, zonder scheiding tussen verschillende functies. Maar ik wilde een centrale keuken: dat werkt makkelijk als je ’s ochtends haast hebt, en ’s avonds is het handig om te aperitieven terwijl je kookt’, legt Michel Penneman, de ontwerper van dit Brusselse project, uit. ‘Ik wilde ook dat deze keuken zo praktisch mogelijk en compact zou zijn, zonder hoge kasten of vitrines.’

Het resultaat is een enkele, donkergrijze unit, ontworpen door Bulthaup, waarin alles gecentraliseerd zit: opbergladen, spoelbak, kookplaat en zelfs afzuigkap. De keuken is hier volledig geïntegreerd in de leefruimte en staat in direct contact met de eetkamertafel. Die laatste is voor veertien personen en gemaakt van een oude bowlingbaan.

Het monolithische zwarte eiland is ook ideaal voor een geïmproviseerde aperitieftafel. © Jan Verlinde

2 – Opbergruimte inclusief

Roxanne Ribesse liet zich inspireren door haar horeca-ervaring om haar interieur een zeer warme uitstraling te geven, met name door walnoot te gebruiken voor een reeks op maat gemaakte meubels, waaronder de keuken. Dit materiaal is het visuele cement van het interieur.

Het eiland heeft twee kanten: aan de ene kant vormt het een handige werkplaats en aan de andere kant zorgen enkele open planken voor extra opbergplaats. Het zwarte werkblad brengt eenheid in het geheel en voegt een meer eigentijdse toets toe.

Doordat de plint van het eiland ietwat naar achteren is geplaatst, lijkt het volume boven de vloer te zweven. Een uitsparing die niet alleen esthetisch mooi is, maar ook voorkomt dat je je voeten stoot tijdens het koken. Plus, makkelijker om je vloer te onderhouden.

Het eiland is gemaakt van walnoot, wat bijdraagt aan de warme uitstraling. © Jan Verlinde

3 – Roestvrijstalen diamant

De renovatie van dit arbeidershuis, ontworpen door Atelier Vens Vanbelle, doet in zijn vormentaal een beetje denken aan een mijngang. En ook al was dat niet echt de bedoeling, bevindt er zich in het midden wel een ware diamant.

Dat het roestvrijstalen kookeiland een atypische vorm met vijf facetten heeft, is het resultaat van een studie naar ruimtegebruik. Door het ontwerp af te schuinen, neemt het meubel zo weinig mogelijk ruimte in beslag en is het ook gemakkelijk te draaien.

De kastdeuren zijn zeer discreet in dit unitaire volume, dankzij eenvoudige kleine noppen die fungeren als bijna onzichtbare handgrepen. Dankzij het geborstelde oppervlak veranderen de kleuren ook nog eens afhankelijk van het licht, wat de ruimte een (extra) dynamisch tintje geeft.

Het geborstelde roestvrijstalen keukenblok heeft de vorm van een diamant. © Mr. Frank

4 – De ruimteverdeler

In de Brusselse loft van modeshowproducent Anne Sophie Prevot contrasteert het eiland uit fijne marmeren platen met de ruwe structuur van het zichtbare oude beton. Ondanks het gekozen materiaal oogt het meubel heel licht.

‘Ik wilde zoveel mogelijk openheid en zo min mogelijk afscheiding. Vandaar de centrale open keuken, die contact mogelijk maakt met de woon- en eetgedeeltes’, legt de in Brussel geboren ontwerpster uit, die haar project toevertrouwde aan interieurarchitect Marion Mailaender.

Onder het marmer bevindt zich aan de ene kant opbergruimte en aan de andere kant een zithoek. Daar werden ook op ingenieuze wijze stopcontacten geplaatst, zodat apparaten aangesloten kunnen worden zonder al te veel zichtbare draden.

Het centrale kookeiland vormt de verbinding tussen leef- en eetruimte. © Jan Verlinde

5 – Een lange eetkamer

Als hij niet in zijn kantoor is, gaat de Belgische ontwerper Kamagurka graag in de keuken zitten om te creëren. Het moet gezegd worden dat de ruimte zich hiervoor leent, met zijn grote witte tafel, een direct verlengstuk van het werkblad. Het samenspel van volumes is interessant omdat het aanrecht echt in het eetgedeelte overloopt. Zo kan je zelfs op verschillende manieren samen eten.

In tegenstelling tot zijn werk is de ruimte waarin de kunstenaar woont voornamelijk wit, en het kookeiland is geen uitzondering op de regel. ‘Wit heeft zoveel kleuren’, vertelt hij. ‘Een tijdje geleden verbleef ik in een flat aan zee. Er waren alleen maar witte muren. Ik vond het fascinerend om te zien hoe dat wit in de loop van de uren veranderde in oranje, geel en roze. Als je je muur bijvoorbeeld blauw verft, mis je al die prachtige tinten.’

© Tim Van de Velde

6 – Contrasterende materialen

Lens°ass architecten hadden een duidelijke aanpak bij de renovatie van deze boerderij: de rustieke kenmerken behouden en tegelijkertijd een eigentijds tintje toevoegen. ‘Je kunt bij wijze van spreken met je laarzen en kruiwagen door dit huis lopen zonder een spoor na te laten’, grappen de ontwerpers.

Zo is er bijvoorbeeld in de keuken een mooi contrast tussen de ruwe balken, het oude fornuis en de verweerde bakstenen vloer aan de ene kant en het gladde betonnen kookeiland aan de andere kant.

Toen dit monolithische horizontale stuk in vorm werd gebracht, werd er een uitsparing gemaakt voor een onderbouwgootsteen. Ook werd er een eetgedeelte voorzien, terwijl kasten met een teruggewonnen houtfineer de andere helft bezetten.

Een mooi contrast tussen hout en beton. © Jan Verlinde

7 – Een sculptureel eiland

Om deze voormalige koffiebranderij om te bouwen tot woning koos architecte Katrien Van Goethem voor puurheid in haar kleur- en materiaalkeuze. Het roestvrijstalen kookeiland, ontworpen door de architecte zelf, fungeert als blikvanger in deze serene omgeving.

Dit XXL-meubel staat op twee cilinders om de vloer eronder volledig vrij te laten, zodat het niet in de ruimte snijdt, en heeft een zachte ovale vorm om een vloeiende circulatie rondom toe te laten. Omdat de gootsteen en de handgrepen ook van metaal zijn, heeft het meubel een grote eenheid en doet het denken aan een sculptuur. Het is een van de meesterwerken van deze woonkamer.