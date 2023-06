Als een Belg in Frankrijk: binnenkijken in een goddelijk vakantiehuis aan de Mont Ventoux

In de heuvels van het Zuid-Franse Valréas opende net een bijzonder luxueus vakantieverblijf van Belgen, door Belgen. Een staaltje teamwerk dat ons land resoluut op de internationale designkaart zet.

Vertrekken naar een plek zonder adres, slechts een rode pin op Google Maps. Dat kan twee kanten opgaan. Ofwel word je naar een godvergeten plek geleid waar je zo snel mogelijk de hielen wilt lichten, ofwel naar een afgeschermd paradijsje. Câlin valt in de tweede groep.

Vanuit de slaapkamers heb je een fantastisch zicht op het zwembad, de wijnranken en de Mont Ventoux. © Piet-Albert Goethals en Burobonito

© © Piet-Albert Goethals en Burobonito

Het landgoed is van een welgestelde Antwerpse familie die Valréas al meer dan twintig jaar met regelmaat bezoekt. De pater familias is gek op fietsen, en bij uitbreiding op de Mont Ventoux. Vanaf het domein heb je wellicht een van de mooiste uitzichten op het fietswalhalla, een belangrijke reden waarom hij het landgoed kocht. “Ook al was het omheind met hoge muren”, herinnert interieurarchitect Toon Martens van Contekst zich. Toen hij er aankwam met zijn collega Sam Peeters, stond de betonnen constructie al meer dan twintig jaar leeg. Alles was overwoekerd. “Drie volumes met een dak erop: een betonnen spook dat was overgenomen door de natuur.”

Het mysterieuze entreepaviljoen van Câlin ligt op het hoogste punt van het domein. Bij een eerste bezoek heb je geen idee wat zich een verdieping lager afspeelt. © Piet-Albert Goethals en Burobonito

Misschien had de vorige eigenaar helemaal niks met de berg. Volgens de lokale geruchten zou het om een Libanese ondernemer gaan. Een kunstliefhebber ook. Net buiten het domein bood hij een residentie voor kunstenaars aan, maar ook een expositieruimte. In de toren was het atelier van zijn vrouw ondergebracht. Maar toen viel een veroordeling voor fraude in de bus. Hij nam de benen en de site bleef verweesd achter.

Tijdens het renovatieproces werden het bestaande houten gebinte en de plafonds van het hoofdgebouw met zorg behouden, ze benadrukken de grandeur van de woonkamer. Decorateur Bea Mombaers zorgde voor de inrichting in haar typische signatuurstijl. © Piet-Albert Goethals en Burobonito

Uit de comfortzone

Vanaf de weg is Câlin onzichtbaar. Een anonieme poort aan een landweg verraadt niks van wat zich tweehonderd meter lager op de helling bevindt. Traag daal ik met de wagen een stoffige grindweg af die kronkelt tussen de wijnrankvelden. Ik houd halt bij een strak, zandkleurig paviljoen, de toegangspoort tot de verschillende gebouwen, één verdieping lager. Pas als je de trap afdaalt, ontdek je hoe groots het vakantieverblijf wel is. Links is er een lange gang, geflankeerd door een waterpartij, die naar het torengebouw ‘tour’ leidt. Rechts een trap naar de ondergrondse wellnessruimte, rechtdoor de statige woonkamer van het hoofdhuis ‘âme’ dat uitgeeft op een grote binnenkoer die je naar ‘île’ leidt. Opnieuw buiten brengt een monumentale trap je naar het zwembad, een pad van stapstenen leidt naar de omliggende wijnranken van Clos Bellane. “De gebouwen stonden verloren in het landschap. We hebben er een geheel van gemaakt”, licht Toon toe.

In elk gebouw heerst een andere sfeer. De kamers van ‘île’, het volume dat de binnenplaats met het zwembad verbindt, zijn modern en minimalistisch. © Piet-Albert Goethals en Burobonito

Zowel de buitenbeleving als de interieurarchitectuur werden door Contekst uitgetekend. Sam en Toon waren daarmee niet aan hun proefstuk toe. Ze werkten in het verleden al in opdracht van de eigenaars, in Antwerpen en in Knokke. Maar een buitenlands avontuur van dergelijke omvang was wel een primeur voor het duo. Terrassen werden geïntegreerd en trappartijen toegevoegd, net als het inkompaviljoen, het zwembad en het bijbehorende poolhouse. Een aantal typische kleine boerderijramen werden open gemaakt om meer licht toe te laten, maar ook om door- en uitzichten richting de Mont Ventoux te creëren.

Gasten die gebruikmaken van het hoofdgebouw kunnen hier samen koken. Het keukenblad in onyx doorbreekt de zachte kleuren van de witgrijze flagstone en het bruin eikenfineer. © Piet-Albert Goethals en Burobonito

Ieder gebouw kreeg een heel eigen sfeer. Van charme en geborgenheid in de toren tot grandeur en een vleugje brutalisme in het hoofdhuis. Maar aan dit alles ging anderhalf jaar ontwerpen vooraf. “In België ben je gewend om snel over basics als water en elektriciteit te kunnen beschikken. Daar niet. Er was een grote voorstudie nodig om zelfs dat nog maar mogelijk te maken. Vaak kregen we te horen ‘dit gaat niet lukken’, maar dan zoek je toch verder naar een oplossing. Opgeven was geen optie.”

© © Piet-Albert Goethals en Burobonito

Dan was er ook nog de natuurfactor, zoals de hoge windsnelheden die de mistral met zich meebrengt, of een hevige stortbui nu en dan. Al doende werd geleerd. Toon lacht. “Als bureau dat voornamelijk in Antwerpen werkt of in de vlakke omgeving daarrond, word je op zo’n moment serieus uit je comfortzone gehaald.

Tous ensemble

De kunstwerken zocht Sam uit bij zowel jonge als gevestigde galeries in Antwerpen en omstreken. Ook het state-of-the-artdomoticasysteem van Loxone – waarmee je het licht, de omgevingstemperatuur maar ook een indrukwekkend geluidsysteem kunt bedienen vanuit iedere kamer – is op-en-top Belgisch. Zo slagen les petits belges erin om een bijzonder statement te maken. Tous ensemble.

© © Piet-Albert Goethals en Burobonito

Het interieur, van de vintage meubelen tot de theelepels in de keukenlades, werd zorgvuldig uitgekozen door decorateur Bea Mombaers. Zoals we van haar gewend zijn, zocht ze unieke objecten uit bij antiquairs en vakmensen in België, maar ook in de regio die ze als haar broekzak kent. Een veertigtal kilometer verderop opende ze zelf nog maar net de deuren van Mas-en-Scène, de bed and breakfast die ze met vrienden uitbaat en uiteraard ook inrichtte. Op termijn zal ze ook een homewearcollectie met handdoeken en kaftans ontwerpen speciaal voor Câlin.

Contekst voegde een minimalistische waterpartij toe langs de half ingegraven gang die het hoofdgebouw met het torengebouw verbindt. © Piet-Albert Goethals en Burobonito

Of de architecten er sindsdien altijd welkom zijn om vakantie te vieren? “Dat zou wel een bijzonder groot privilege zijn”, antwoordt Toon. Maar een lang weekend in Câlin met de uitzonderlijke service van gastvrouw Ilhem en privéchef Michael kon wel, samen met het zevenkoppige Contekst-team. Werp dat maar eens op wanneer je baas je om ideeën voor een teambuilding vraagt.