Tuininspiratie voor stedelingen: 6 tips om van je terras een tuin te maken

Het is niet omdat je in de stad woont, dat je jezelf niet kunt trakteren op een frisse neus en wat groen. Wij doken in onze archieven en sprokkelden de leukste tips bij elkaar voor een inspirerend terras.

1. Vermenigvuldig je bloembakken

In het huis van Dimitri Jeurissen, oprichter van Base Design, is het dakterras veruit de meest gezellige plek. Je komt er terecht dankzij de ramen die als garagepoorten omhoog kunnen en het voelt bijna alsof je in een café zit middenin een park.

Om de ruimte gezellig te maken en los te koppelen van de straat, creëren meerdere lagen bloempotten en planten de illusie van een tuin. Een gouden tip dus voor wie extra dimensie wil creëren op het terras.

2. Kies voor klimplanten

De buitengevel bleef zo goed als authentiek, binnenin transformeerden twee donkere, overwoekerde panden in erbarmelijke staat tot een praktische, gezellige gezinswoning.© MR. FRANK

Architect Ilse Popelier en haar man bedachten dit project op een organische, intuïtieve manier en vroegen zich af hoe ze elk hoekje en gaatje van het huis konden laten evolueren. “We kochten een ruwbouw waar veel aan moest gebeuren,” zeggen ze.

Voor de binnenplaats aan de achterkant kozen de bewoners voor beplante borders en voor een boom en klimplanten. Deze massieve planten zorgen ook voor aangename schaduw en koelte in de zomer.

3. Leg terracotta op de vloer

De tuin werd gecreëerd volgens het plan van tuinontwerper Diego Van Esbroeck van Grondig. © Mr. Frank

Modeontwerpster Eva Janssens heeft haar intrek genomen in een voormalige hangar en deze omgetoverd tot een loftkas, compleet met urban jungle. Boven het beplante terras is het originele geraamte bewaard gebleven en zwart geschilderd in yakisugi-stijl (een Japanse techniek waarbij hout wordt verbrand om het beter bestand te maken tegen vuur, water en schimmel). Deze zichtbare structuur geeft een speciale sfeer aan het dak en de tuin.

Dankzij deze groene ruimte is de bewoner nu blij “de geluiden van de regen, de zingende vogels en de koerende duiven te kunnen horen, evenals de vechtende katten van de buren.” Een interessant detail is het gebruik van terracotta bakstenen op de vloer, waardoor deze een textuur krijgt die doet denken aan tuinaarde. Er zijn ook lage muurtjes om op te zitten.

4. Speel met spiegels

Liv en Rem, de kinderen van Tom en Anne, spelen het liefst buiten op de dakterrassen. De houten vloer lakte het koppel wit nadat een laagje sneeuw de planken bedekte en de sfeer daardoor verzachtte.© Mr. Frank

Hoewel ze in het centrum van Antwerpen wonen, genieten ingenieur-architect Tom Hindryckx (Low Architecten) en zijn vrouw, schoenenontwerpster Anne Poesen, van prachtige beplante terrassen. Enkele jaren geleden kocht het koppel de bovenste verdieping van een voormalige bank en voegde een nieuw volume toe op het dak.

Daaromheen creëerde het duo twee buitenruimtes, met houten vloeren en ruimtes voor planten. Op een van de platforms lieten ze een gazon groeien. En om de indruk van een hangende tuin te wekken, zijn er spiegels aan het uiteinde bevestigd. Hierdoor hebben de bewoners van binnenuit de indruk dat ze een grote tuin voor hun raam hebben.

5. Laat de natuur haar gang gaan

Onder het huis liep ooit een straatje. Als knipoog daarnaar loopt nu vanuit de gang in het voorhuis een pad in leisteen dat uitmondt in het tuinterras.© Tim van de Velde

Dit monumentale huis, midden in Gent, is gedurfd gerenoveerd door het bureau van Dries Vens en Maarten Vanbelle, waarbij bijna alle oude muren behouden zijn gebleven.

Aan de binnenplaatszijde ontstaat daardoor een bijzonder pittoresk terras waar de eigenaren niet hebben geprobeerd de natuur teveel te beteugelen. Een paar verzorgde beplantingszones zorgen voor de nodige sereniteit. Maar de begroeiing dringt ook door in de aangrenzende muren, waardoor de plek veel minder stedelijk lijkt.

Leuk detail: als knipoog naar het steegje dat vroeger achter het huis liep, is het terras bedekt met leistenen die willekeurig zijn geplaatst.

6. Besteed aandacht aan de details

De dakserre is niet alleen een geweldige plek om te ontspannen of groenten en kruiden te telen, hij vormt ook een stolp die de lucht in het huis zuivert. © LUC ROYMANS

Om dit terras op het bovenste niveau van het gebouw, beschermd door de gevelmuren, in te richten, hebben Natalie en Hannes van Studio Haan geen enkel detail over het hoofd gezien.

De originele ramen zijn voorzien van transparante balustrades die het uitzicht op de stad volledig vrijmaken. En de kiezels laten regenwater wegstromen dat vervolgens wordt opgevangen in een tank onder de vloer. Het is als een echte tuin met een grondwaterlaag.

De witte verf versterkt de helderheid, enkele grassen geven een groen accent en een hangmat zorgt voor een ontspannen sfeer op de plaats.