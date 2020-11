Dit jaar vieren we anders, maar sowieso wel in stijl. We serveren je alvast graag dit verrassende menu om van te genieten in je bubbel.

Aperitief

Bij een buitenfeestje hoort een aperitief waar je je handen aan kunt warmen. Deze elegante kruidige cider krijgt warmte door de vanille en door de frisse toetsen van de laurier. De zwarte peper geeft de pit die je nodig hebt om de kou te trotseren. Maak een alcoholvrije variant door de cider te vervangen door appelsap.

© Sophie Rata

Hapje

Fris en knapperig kraakt deze witloofsalade tussen de tanden. De ui stoppen we in een barbecue met deksel zodat hij langzaam gaart en een rokerig smaakje krijgt. We serveren de salade lekker oldskool in een blaadje witloof, zodat het een handig hapje is om zonder bestek te serveren.

© Sophie Rata

Voorgerecht

Als voorgerecht scoor je met een aards soepje met boekweit, miso en paddenstoelen, opgefrist met citroenzeste. Dit soepje is voedend, verwarmend en barst van de umami met bruingebakken paddenstoelen en krachtige miso.

© Sophie Rata

Hoofdgerecht

De winterse groenten in dit gerecht worden zoetzuur en kruidig omdat je ze kookt in een warme pekel. Het frisse zuur snijdt mooi door het vette van de krokant gebakken makreel.

© Sophie Rata

Dessert

Deze elegante potjes gebakken room smaken subtiel naar rozemarijn. Met wat partjes frisse pompelmoes erop krijg je een romig maar licht dessertje waardoor je niet met een zwaar gevoel van tafel gaat.

© Sophie Rata

Smakelijke feesten!

Bij een buitenfeestje hoort een aperitief waar je je handen aan kunt warmen. Deze elegante kruidige cider krijgt warmte door de vanille en door de frisse toetsen van de laurier. De zwarte peper geeft de pit die je nodig hebt om de kou te trotseren. Maak een alcoholvrije variant door de cider te vervangen door appelsap.Fris en knapperig kraakt deze witloofsalade tussen de tanden. De ui stoppen we in een barbecue met deksel zodat hij langzaam gaart en een rokerig smaakje krijgt. We serveren de salade lekker oldskool in een blaadje witloof, zodat het een handig hapje is om zonder bestek te serveren.Als voorgerecht scoor je met een aards soepje met boekweit, miso en paddenstoelen, opgefrist met citroenzeste. Dit soepje is voedend, verwarmend en barst van de umami met bruingebakken paddenstoelen en krachtige miso.De winterse groenten in dit gerecht worden zoetzuur en kruidig omdat je ze kookt in een warme pekel. Het frisse zuur snijdt mooi door het vette van de krokant gebakken makreel.Deze elegante potjes gebakken room smaken subtiel naar rozemarijn. Met wat partjes frisse pompelmoes erop krijg je een romig maar licht dessertje waardoor je niet met een zwaar gevoel van tafel gaat.Smakelijke feesten!