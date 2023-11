Topmodel Cesar Casier brengt een kookboek uit: ‘Ik heb nu een gezondere relatie met eten’

Met Model Kitchen levert topmodel Cesar Casier een nieuw kookboek af. Daarin: een mix van recepten van over de hele wereld en uit het persoonlijke receptenboek van zijn vader.

Dit is al je derde kookboek, toch noem je jezelf geen kok. Waarom niet?

“Ik wil vooral echte koks à la Sergio Herman of Peter Goossens niet voor de borst stoten. (lacht) Ik noem mezelf ook geen ontwerper, ook al heb ik al vijf jaar een kledinglijn. Door mijn vele reizen als model heb ik gewoon een goed beeld van wat in de smaak valt, zowel op vlak van mode als van food. Ik denk dat veel mensen net als ik vooral verlangen naar authentieke recepten.”

Het boek werd ook een ode aan je vader.

“Wanneer hij kookte, bleven vrienden altijd speciaal hangen om mee te eten. Mijn vader is een echte bon vivant en kreeg de liefde voor koken van jongs af aan mee van mijn grootmoeder. Voor mij is hij de beste kok ter wereld. Hij kan uren in de keuken doorbrengen, terwijl het voor mij veel sneller moet gaan. Zijn garnaalkroketten en vol-au-vent zijn ongeëvenaard. Daarom wijdde ik ook een hoofdstuk aan Belgische klassiekers. Het zijn heus niet alleen dieetgerechten.”

© GF

Bij verschillende recepten ging je wel op zoek naar een gezond alternatief.

“Ik eet zelf bijvoorbeeld heel graag tonijnsalade, maar ik vervang de mayonaise door rijpe avocado omdat dat ook een smeuïg geheel oplevert zonder de ongezonde vetten. Dat is niet noodzakelijk omdat ik een model ben, maar omdat ik merk dat veel mensen nu eenmaal meer bezig zijn met gezonde voeding.”

Is je relatie met eten vandaag anders dan toen je als 18-jarig model begon?

“Ik denk dat ik vroeger veel meer bezig was met gezonder of minder eten: dat was gewoon hoe het er in New York aan toeging. Ooit was ik in de running voor een campagne van Tom Ford. Hij zei: ‘I love your face, but you’re too fat.’ Het maakte dat ik bijna een week niet gegeten heb. Nu heb ik een veel gezondere relatie met eten. Ik sport ook vaker, dus vraagt mijn lichaam automatisch meer voeding.”

© GF

Is de modesector ook veranderd?

“Ik denk het wel. We zien meer lichaamsdiversiteit, en het gaat nu vooral om zelfverzekerdheid. Toch blijft het voor mij belangrijk om als model op je lijn te letten. Kleren staan nu eenmaal mooier op een mager persoon. Ik begrijp dus wel dat designers dat nog altijd nastreven, zeker op de catwalk.”

Is dat geen erg verouderde visie op schoonheidsidealen?

“Voor mij persoonlijk niet. Ik ben zeker pro diversiteit, maar soms gaat het iets te ver. Een model moet in mijn ogen nog steeds een minimale lengte en de juiste maten hebben, net zoals een topsporter ook aan bepaalde vereisten moet voldoen om aan de top te geraken.”