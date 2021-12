Versgedraaide pasta, geurige pizza's en uitgelezen secondi, van witgesteven linnen tot cucina casalinga: dit zijn de tien onmisbare Italiaanse restaurants in het Brusselse.

Brussel heeft een Italiaan voor elk humeur en moment ven de dag. Dat weten we bij Knack Weekend want we testten er al een heel aantal uit. Deze tien kunnen we sindsdien niet meer uit ons hoofd zetten. Allora...

Frasca, Elsene

Italiaanse volkskeuken met dagverse en authentieke ingrediënten. De delicatessenzaak annex pasta-atelier en wijnwinkel transformeert 's avonds in een fraschetta - het soort laagdrempelige eetplek dat vooral in Midden-Italië heel populair is.

Frasca in Elsene: een bruisende bistro met de gezellige wanorde van een Italiaans restaurant

Restaurant Racines, Elsene

© Racines

Opnieuw een Italiaans restaurant slash kruidenierswinkel. Racines, vlakbij Flagey, heeft een duurzame missie: lokale ingrediënten, natuurwijnen, zo weinig mogelijk CO2-uitstoot (en dus geen vlees).

Restaurant Racines: Italiaans met een missie

Nona Pasta, Brussel

Onder de baseline 'Italian cooking - organic Belgian ingredients' wordt hier enkel pasta geserveerd. Gelukkig voor de liefhebbers is er een paar deuren verder ook Nona Pizza. De pizzeria is erkend door de Associazione Verace Pizza Napoletana: hét keurmerk voor echte Napolitaanse pizza.

Nona in Brussel: échte Napolitaanse pizza van bij ons

Dolce Amaro, Brussel

Smakelijke Italiaanse gerechten van een authentieke, landelijke eenvoud in de ongedwongen sfeer van een echte trattoria. Pluspunt bij goed weer is de ruime stadstuin.

Zwierig Italiaans

Miranda, Brussel

© Miranda

Italiaanse keuken met een creatieve aanpak, ver van de toeristische clichés en ambassadeurs voor de keuken uit Basilicata, een Zuid-Italiaanse regio vol culinaire specialiteiten en karaktervolle wijnen.

Verleidelijke verrassingen bij Italiaans restaurant Miranda in Brussel

Moni, Sint-Gillis

Geen met truffelolie overgoten klassiekers, wél hoogstandjes volgens het cantinagastronomica-principe. Francesco Rubino leerde de knepen van het vak bij Gualtiero Marchesi - de chef die de nieuwe Italiaanse keuken lanceerde en zelf zijn Michelinsterren inleverde.

Eten bij de rechterhand: deze chefs kregen de allerbeste leerschool

Fresca, Sint-Gillis

Linguine, papardelle, penne... Bij Fresca komt er elke dag wel iets anders uit de pastamachine gedraaid. De eenvoudige verse keuken komt perfect tot haar recht in het sobere interieur met een toefje humor.

Italië kampioen: kies uit deze 12 adressen voor overheerlijke pizza

Standard, Sint-Gillis

© Standard

De Antwerpse zuurdesempizzaspecialist Standard opende, in een al even brutalistische lofty sfeer, een tweede zaak in het Brusselse. Op het menu: eigentijdse salades en pizza's die je ter plaatse kan verorberen maar net zo goed kan meenemen.

Van zuurdesempizza tot kreeftkroketjes: drie verrukkelijke takeawayadresjes

Caffe al dente, Ukkel

© Gazetta

Een combinatie van salumeria, enoteca en osteria met de nadruk op kwaliteitsproducten. In het centrum van Brussel kun je terecht bij Gazzetta, van dezelfde eigenaars, volgens dezelfde formule.

Italiaanse keuken om van te smullen

Da Mimmo, Woluwe

Chique Italiaan, genre wit linnen en uitgebreide wijnkaart met Toscaanse toppers. De verse linguine al tartufo d'inverno is, net zoals de andere overheerlijke pasta's, een echte aanrader.

Italiaanse keuken om van te smullen

