Verwacht je bij Frasca aan een Italiaanse volkskeuken met dagverse en authentieke ingrediënten. (***)

Op een zaterdag dineren blijft ook voor ervaren eters bijzonder. De zin en de honger lijken dan altijd groter, maar dat geldt ook voor de verwachtingen. Die laatste zijn sowieso al hoog, want achter de naam Frasca gaan veel smakelijke activiteiten schuil. Het is een delicatessenzaak die naast kazen en fijne vleeswaren ook tal van andere Italiaanse producten in de rekken heeft staan en bovendien een pasta-atelier en wijnwinkel herbergt. 's Avonds wordt alles omgebouwd tot een fraschetta, het soort laagdrempelige eetplek dat vooral in Midden-Italië heel populair is. Wanneer we aankomen, is er van het restaurant nog weinig te bespeuren. We zijn de eersten die tussen rijpingskast en pastamachine een tafel krijgen toegewezen en zitten wat verloren in de ietwat overbelichte ruimte. Dus duiken we maar meteen de menukaart in. Die is beknopt en dat is prima als er in de keuken dagvers gewerkt wordt. We kiezen een assortiment charcuterie en linzen met gekonfijt spek als vooraf en laten ons door eigenaar/sommelier Sebastien Samoye begeleiden in de ruime, overwegend natuurlijke wijnkaart. De licht oranje catavela is speels en fruitig maar toch gebalanceerd en maakt ons meteen erg gelukkig. Dat geldt ook voor de voorgerechten: de selectie charcuterie is divers en fijn (de lardo is hemels) en de linzen zijn krokant en vol smaak. Ondertussen is de ruimte volgestroomd met een divers publiek en lijkt alles op z'n plaats te vallen. De moderne superette is plots een bruisende bistro met de gezellige wanorde van een Italiaans restaurant. Helemaal thuis voelen we ons als de hoofdgerechten verschijnen. Mijn bruut gedresseerde pici met ragù bianco is helemaal wat ik had gehoopt. Echt beetgare pasta met een geconcentreerde ragout die rijk en vlezig smaakt. Ook de fettuccine met truffel is onberispelijk: de zijdezachte pasta is subtiel bereid en bedolven onder geschaafde truffel. Hoewel de nagerechten iets minder bekoren, blijft de euforie aan onze tafel groot. De bediening, smaak en prijs-kwaliteit hier zijn opmerkelijk en de omweg waard, zelfs als je langer dan een halfuur moet rijden.