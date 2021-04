Tijdens de lockdown van de horeca schakelen veel restaurants opnieuw over naar takeaway. Een greep uit het overheerlijke aanbod. Extra takeawayadressen vind je op weekend.be

STANDARD, Sint-Gillis

Voor mij blijft de ideale maaltijd om thuis te nuttigen waarschijnlijk toch wel pizza. Eén exemplaar per persoon, in een doos die makkelijk voor een surrogaatbord kan doorgaan, en voor ieders voorkeur bestaat er wel een versie. Sinds enkele jaren is in Antwerpen Standard een logische optie. Pizza met zuurdesemkorst, gebakken in de houtoven en oog voor de korte keten, om de hoek van het Groen Kwartier in Berchem. Ondertussen is er ook een vestiging in Sint-Gillis vlak bij de Hallepoort met bijna hetzelfde menu. Lekkere voorafjes om te delen, exotische salades voor wie wenst, maar vooral heel veel lekkere pizza's. De versie met nduja en boerenkool is reeds een classic, maar ook parmezaan met aubergine en broodkruim of spek met Oud Brugge en jonge prei is verrukkelijk. Afhalen kan, maar bestellen via de gekende fietskoerierdiensten is ook mogelijk. standardpizza.be Donald Deschagt, chef van Le Homard en La Moule, is bezeten van alles wat groen ziet en in of rond onze Noordzee groeit. Zijn keuken staat bekend om bereidingen met deze onderschatte smaakmakers en hij schreef er zelfs een boek over. Ook voor hem viel het normale leven stil, maar dat hield hem niet tegen om een boeiend aanbod voor de uithaallustigen samen te stellen. Zo is er de Sea Taste-box met bijna uitsluitend bereidingen met wier en aanverwante producten: van gedroogde worstjes en nacho's tot paté en kaas, al dan niet aangevuld met de eigen North Sea Gin. Maar ook kreeftkroketjes, bouillabaisse of kokos/wierrotsjes behoren tot de mogelijkheden. En er is een webshop met allerhande wier en zeesla, voor mocht je thuis aan de slag willen. Meer informatie, prijzen en wier op de website. lehomardetlamoule.be Om mogelijke afhaalmoeheid te vermijden en eventueel toekomstige onzekere tijden voor te zijn, zochten de mensen van Raam hun heil in de technologie. Op de grens van Lokeren en Zele staat sinds kort hun Raam O Maat: een aantal verkoopautomaten met een selectie gerechten met wereldse smaken die elke dag tussen 12 en 18 uur worden aangevuld. Online vind je het menu met eventuele allergenen, prijs en bereidingstips: denk aan een vegetarische curry, een oosters vispannetje of pittige pompoensoep met gember. Helemaal prettig is een selectie van lokale, artisanale producten die ook in de automaat te vinden zijn: koudgeperste sapjes, biologisch brood en zelfs granola. Uiteraard doet het restaurant zelf ook nog steeds elke vrijdag takeaway; kiezen en reserveren doe je best via de website. raamfood.be