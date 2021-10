De Italianen blinken uit in pizza's, pasta's en veel meer. Maar waar zitten de topscoorders?

COSMO

COSMOSint-Bavoplein 17, 2530 Boechout, restocosmo.be, gesloten op maandag. Deze pizzeria werd ons aangeraden door Luca Fabozzi, de Napolitaanse meester-pizzaiolo die tot voor kort prachtige zuurdesempizza uit de houtoven van Magma in Mechelen toverde, dus dat wil wat zeggen. Naast pizza's uit de hoofdoven (op Napolitaanse wijze, met zachte, chewy korst) met toppings zoals gemarineerde tomaten en burrata of octopus met selder en zeste van citroen kun je hier ook kiezen uit pasta's en een beperkt aantal hoofdgerechten zoals ossobucco alla milanese. In de zomer zit je hier perfect op het grote terras onder de bomen. Pizza tussen 13,50 euro en 18 euro.MALACIORTAAnneessensstraat 35, 2018 Antwerpen, malaciorta-antwerpen.be, gesloten op woensdag. In de Antwerpse stationsbuurt is het een komen en gaan van mensen, cafés en restaurants. Vaak blijft die passage onopgemerkt, maar soms verdient een plek wat meer aandacht. In de schaduw van de bioscoop vind je Malaciorta, een Napolitaans restaurant vol leven. Op het menu vind je de klassieke opdeling tussen antipasti (voorafjes zoals charcuterie en octopussalade), primi piatti (de pastagang met ziti met ragout of pasta met mosselen en bonen) en secundi piatti (de vlees- of vismaaltijd). Maar de parel van het menu hier zijn zonder twijfel de pizza's. Uit de houtoven, met veel vertoon en passie bereid. Er zijn er met gehakt en paarse aardappelen, met mozzarella en pikante salami, gefrituurd en gevuld of de klassieke margherita: het zuiden van Italië is hier bijzonder dichtbij. Pizza tussen 11,50 euro en 19,50 euro. PIANO A Ravenstraat 38, 3000 Leuven, piano-a.be, gesloten op zaterdag. Piano A is een nieuwkomer in het Leuvense culinaire landschap. Alessandro, Andrea en Mattia, de drie Italianen achter dit restaurant, kennen elkaar uit hun geboortestreek Salento in Zuid-Italië, waar goed eten het hoogste goed is. Ze openden hun zaak in het midden van de pandemie met als doel de Leuvenaars een lichtpuntje van culinair genot te schenken in moeilijke tijden. Dat ze hierin slaagden, blijkt uit het aantal vaste klanten die ze in korte tijd hebben verzameld. Op de kaart staan een aantal klassieke pizza's zoals een diavola of quatro formaggi. Bij de 'special pizza's' kun je je laten verrassen door een pizza met provola en pistachepesto, gele passata en porchetta of pijnboompitten en vijgen. Op de kaart vind je niet enkel pizza, maar ook antipasti zoals een romige burrata met zelfgemaakte basilicumcrackers of een dessert als romige panna cotta met pistache of tiramisu met speculaas. Pizza tussen 10 en 19 euro. ROCCO CAGLIOSTRO Noordlaan, 24 bus 1, 3600 Genk, pizzeria-rocco-cagliostro.business.site, maandag en dinsdag gesloten. Limburg is zonder twijfel het epicentrum van de Italiaanse gastronomie in België. Daarom zou deze pizzeria dan ook hoog op je must-eat-lijstje moeten staan. De blikvanger in deze modern ingerichte pizzeria is de ronde houtoven, die volledig bedekt is met kleine, blinkende tegeltjes. Het lijkt wel een ufo die geland is in Genk om ons te voorzien van perfecte pizza. Op het menu vind je dan ook buitenaards lekkere pizza's met bijvoorbeeld nduja (een pikante, smeerbare worst uit het zuiden van Italië) of klassiekers zoals Napoletana of Funghi. Ook aan de kleinsten aan tafel is gedacht: voor 8 euro kun je een kleine pizza kiezen. Pizza tussen 11 en 16,50 euro. GIUSEPPE'SKlein Turkije 10, 9000 Gent, giuseppes.be, elke dag open. In Gent stikt het van de goede pizzeria's, de keuze was dan ook aartsmoeilijk: ook Superette, Eat Love Pizza, Neapolis en Pizza and Friends stonden op de shortlist. We belandden via diverse tips van chefs uiteindelijk bij Giuseppe's, een authentieke Napolitaanse pizzeria waar een dunne bodem wordt belegd met biologische producten van Italiaanse boeren om daarna in de bloedhete houtoven te belanden. Hier combineren ze spannende extremen, zoals een zoete pompoencrème met pittige worst. Laat de Aperol spritz alvast aanrukken en waan je een avond lang in het zuiden van Italië. Pizza tussen de 15 en 17 euro. OSTERIA CELLINISint-Pietersstraat 46, 3630 Maasmechelen, osteriacellini.com, zondag tot dinsdag gesloten. Deze Italiaanse familiezaak in Limburg is een huis van vertrouwen. De ouders van Marco Cellini startten in de jaren zeventig met het Italiaanse restaurant Da Lidia, waar zijn moeder haar kookkunsten tentoonspreidde. Hoewel kleine Marco piloot wilde worden, is hij toch in de keuken beland: het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ook zijn zonen werken intussen mee in de zaak, die gevestigd is in een voormalige dorpsschool. Daar serveert de chef perfect uitgevoerde Italiaanse klassiekers waar iedereen blij van wordt. Denk aan risotto met ricotta, spinazie en truffel, spaghetti vongole of vitello tonnato. De joviale sfeer en sympathieke bediening maken je bezoek aan deze Italiaanse versie van de hemel helemaal af. Hoofdgerechten à la carte tussen 30 en 36 euro. ONESTODriekoningenweg 2, 8310 Brugge, onesto-pizza.be, gesloten op maandag. Dat pizza geen fastfood is, maar met zorg bereide slowfood, maken de pizzabakkers van Onesto duidelijk. De tomaten op hun pizza's komen van de vulkanische gronden van de Vesuvius en het deeg krijgt de tijd om rustig te rijzen en smaak te ontwikkelen. Onesto startte als een mobiele pizzeria op feesten en events en heeft sinds kort zijn eigen vaste locatie met een groot tuinterras in het groen. Uit de loeihete houtoven komen creatief belegde pizza's zoals eentje met crème van pastis, gemarineerde venkel en venkelworst of verse zalm, salsa verde en schuim van citroen. Geen pizza-snobisme hier, want op de kaart vind je de verbasterde publiekslieveling pizza Hawaï en als dessert kun je een pizza met Nutella en banaan bestellen. Pizza tussen de 11 en 17 euro.STANDARD Moskoustraat 11-13, 1060 Brussel, standardpizza.be, gesloten op zaterdagmiddag. De gerenommeerde Antwerpse pizzeria Standard, op een boogscheut van The Jane, is nu ook present in Sint-Gillis. Het brutalistische karakter en de luchtige loftsfeer vormen het geknipte decor om met vrienden te genieten van Italiaanse heerlijkheden. Op het menu staan eigentijdse salades en pizza's. Wij testen vooral die laatste en tasten de grenzen af door te opteren voor de Standard Vegan. Het zachte zuurdesemdeeg valt zonder meer in de smaak. Een speciale vermelding gaat naar de crème van courgette en munt, geaccentueerd door verse citroenzeste, ter vervanging van kaas, met garnituren zoals boerenkool, snijbiet en oesterzwammen met een subtiel houtig aroma. Voor de finishing touch wordt gezorgd door een streepje ingelegde uien, die het geheel een zoetig tintje geven. Wat de drankjes betreft adviseren we een ambachtelijk biertje. Pizza's van 9,50 tot 17,50 euro. NONA PASTASint-Katelijnestraat 7, 1000 Brussel, nonalife.com, alle dagen open. Nona Pasta heeft als baseline 'Italian cooking - organic Belgian ingredients'. In een witte, vierkante ruimte met een gladde betonvloer staan de tafels en stoelen zo opgesteld dat je kunt kiezen voor een plek bij het raam, bij de twee pilaren of bij de kleine toog, waar de twee chefs druk in de weer zijn. Het pluspunt is dat je ook als solo-eter vlot een plekje vindt zonder je ongemakkelijk te voelen. Het grote terras met de zwart-wit gestreepte luifels biedt zo'n dertig zitplaatsen. En het menu? Dat bestaat voor 100% uit pasta. We kiezen voor de meest basale bereiding, een simpele pasta pesto met paccheri al dente en een perfect uitgebalanceerde saus met tonen van knoflook, basilicum en Parmezaanse kaas. Niets aan toe te voegen, behalve dat deze succulente creatie mooi accordeert met een bittere 'Saison de Dottignies' van de voortreffelijke brouwerij De Ranke. Pasta van 9,90 tot 14,90 euro. FRESCAAlsembergsesteenweg 168, 1060 Brussel, frescaforest.com, gesloten op zaterdagmiddag, zondag en maandag. Vier uur 's middags, we stoppen aan het verkeerslicht van het Albertplein en zien hoe de chef van Fresca zijn etalage aanpast. Zoals de naam al zegt, wordt hier alleen verse pasta geserveerd. Linguine, papardelle, penne... Elke dag iets anders. Het interieur is van een ontroerende eenvoud, met een wit betegelde open keuken en een vrolijk allegaartje van stoelen en tafels. Twee grappige details: de verlichting op basis van gepimpte kaasraspen en de conservenblikken van gepelde tomaten als bestekhouders. Wat staat er op het menu? Vandaag is dat arrabiata, een saus op basis van pepers, tomaat, knoflook en basilicum. De smaak is voortreffelijk, net niet te pikant om de onvergelijkbaar smeuïge textuur van de verse pasta volledig tot zijn recht te laten komen. Toch blijft de zachte tinteling een groot deel van de middag onze lippen prikkelen. Als een kus van een Italiaanse diva. Pasta van 12,90 tot 16,90 euro. PIZZA E BASTABrusselsesteenweg, 8a, 1310 Terhulpen, @pizza_e_basta, gesloten op woensdag en 's middags. Deze no-nonsense neo-pizzeria is gebaseerd op de basisformule van de takeaway, met niet meer dan een paar tafeltjes. Een echt restaurant is dit niet, eerder een snackbar voor haastige pizza-addicts. De aankleding is dan ook beperkt: een royale vitrine, een toonbank, enkele meelzakken en een vrolijk schilderij van ene Manu Coeman. Onmisbaar voor de bedrijvige pizzaiolo is de koepelvormige forno. Wat ons vooral aanspreekt, is de persoonlijke versie van de traditionele pizza, kortom, de combinatie van een knapperige korst en een luchtiger deeg. Vooral de Napoli, met in de hoofdrol heerlijke ansjovis en een snufje oregano, springt eruit. Pizza's van 7 tot 16 euro. TRENTAQUATTRORue Robesse 34, 6041 Gosselies, trentaquattro.be, gesloten op zaterdagmiddag en maandag. Trentaquattro ligt aan de drukke N5, tussen benzinestations en autodealers. Aantrekkelijk is anders. Het interieur, hoewel niet onverzorgd, doet wat denken aan een Amerikaanse pub, hoewel het tv-scherm de klanten overdondert met clips van Radio Taormina. En toch heeft dit restaurant heel wat te bieden. De grootste troef zijn de onovertroffen, smaakvolle pizza's, al biedt het menu ook pasta en vleeswaren. Onze favoriet is de Trentaquattro, met heerlijke zongedroogde tomaten die een lichtzurige toets geven aan de garnituur van mortadella, mozzarella, buffala en rucola. De tweede troef is zonder twijfel Bella Ciao, een uniek biertje dat borg staat voor een bitter maar gesmaakt palet. Pizza's van 12 tot 16 euro.