Pas ontdekt of gevestigde waarde: Knack Weekend stuurde een recensent langs twaalf geweldige Antwerps-Aziatische eettentjes. Goed nieuws in onzekere tijden: sommige leveren ook aan huis en voorzien zelfs een takeaway feestmenu.

Mico & Jon

© Anthony Florio

Patissier Mico Cheung en echtgenoot en chef Jonathan Leung presenteren progressieve Aziatische keuken met doordachte eetfilosofie. Verwen hier je smaakpapillen met hun versgemaakte sappige dumplings of zijdezachte cotton cheesecake.

Mico & Jon in Antwerpen: gezellig eethuisje met kwaliteitsvolle Aziatische keuken

Kato

Kato blinkt uit in de traditionele Japanse keuken, helemaal volgens de regels van de kunst. Centraal staat een sushitoog, waar chef Takeaki Kato (ex-Izumi) à la minute pure gerechten bereidt. Hier vind je de echte, ambachtelijke sushi, van de beste vis.

Restaurant Kato: een sober Japans eethuis op het Antwerpse Zuid

Table D'Ho

Bij Table D'Ho verken je de authentieke Koreaanse keuken met smaakvolle en eerlijke gerechten. Probeer zeker (maar niet alleen) de populaire bibimbap - de typische Koreaanse rijstschotel, opgediend in stevige stenen potten.

Koreaanse subtiliteit bij Table D'Ho in Antwerpen

Camino

Hippe plek met Aziatische street- en comfortfood. De Vietnamese banh mi-broodjes met tofoe of zacht gegaard buikspek, pickles en chilimayonaise zijn berucht tot ver buiten het centrum.

Aziatische streetfood bij restaurant Camino in Antwerpen

The Finch

The Finch is niet door en door Aziatisch maar de chef (met deels Japanse roots) serveert een eigentijds, eclectisch menu. Een van de vele toppers is bijvoorbeeld de makreel met beurre blanc van dashi. Fusion met een Aziatische kwinkslag, dus.

The Finch in Antwerpen: een sfeervolle plek waar shared plates én fusionkeuken werken

Cuichine

© Cuichine

Chinees restaurant van een nieuwe generatie met een sobere, strakke inrichting en een origineel menu. Je krijgt er fijne authentieke Kantonese keuken met dagverse producten opgediend.

Cuichine: lekker Chinees restaurant in Antwerpen

Takumi Ramen

© Takumi

Typisch Japanse snackbar met ruime keuze aan échte Japanse noedels. Japanner Haruhiko Saeki opende de eerste vestiging in Düsseldorf in 2007, daarna volgden München, Barcelona, Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. Dat doet zeker geen afbreuk aan de authenticiteit.

Takumi Ramen in Antwerpen: typisch Japanse snackbar met échte Japanse noedels

Dim Dining

© Bert Luyckx

Exquise, Japans geïnspireerde gastronomie op hoog niveau - fine dining met extra aandacht voor pairing met sake. Zaakvoerder en sake-sommelier Jonas Kellens werd door Gault & Millau uitgeroepen tot Gastheer van het Jaar 2021.

Dim Dining: Japans georiënteerde bistro

Mission Masala

Heerlijke Indiase soul/streetfood met een hedendaagse twist. De exotische snacks en sharable gerechtjes (de curry's zijn onweerstaanbaar) worden bovendien vergezeld van originele cocktails of een authentiek Indiaas biertje.

Indiase streetfood en gezellige chaos bij Mission Masala in Antwerpen

Bún

Gastronomisch tafelen met uitgebalanceerde Vietnamese smaken én een mooie prijs-kwaliteitsverhouding. Eten op niveau in een lounge-achtige sfeer, met dank aan de verzorgde, strakke inrichting.

Restaurant Bún in Antwerpen: Vietnamese smaken in een gastronomisch kleedje

OKOZ

© iStock

De naam staat voor okonomiyaki, een traditioneel Japans groentetaartje. Okoz is een hip fast casual restaurant, met Japanse comfort food als Wagyu-burgers en mochi-ijsjes. Je bestelt aan de kassa en wordt afgeroepen als de bestelling klaar is.

Antwerpen als culinaire wereldstad: van hypes tot klassiekers

Fong Mei

© iStock

Gevestigde waarde voor dimsum in het Antwerpse Chinatown. Die gestoomde, gebakken of gefrituurde deegpasteitjes, broodjes en andere lekkernijen die in één hap worden gegeten, worden hier net als in China tot een ware kunst verheven.

Fong Mei: Chinees restaurant met authentieke keuken

