Voor een eerlijke, Aziatische keuken met doordachte eetfilosofie moet je in de Antwerpse Kloosterstraat zijn. (****)

Patissière Mico Cheung leerde de knepen van het vak bij maître pâtissiers in Frankrijk en Hongkong. Samen met haar man, chef Jonathan Leung, opende ze drie jaar geleden Mico's Bistro in Antwerpen. De onopvallende bistro vond daar een trouw publiek voor de zelfgemaakte sappige dumplings of zijdezachte cotton cheesecake.

...