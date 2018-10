Restaurant Bún in Antwerpen: Vietnamese smaken in een gastronomisch kleedje

Na vier jaar wordt het piepkleine Vietnamese restaurant Bún aan de Antwerpse St-Jorispoort omgedoopt tot Little Bún. Eigenaars Hoa Truong (Little Asia) en Huibrecht Berends (Pure C) creëren zo ruimte voor een grote broer: die verrijst in de Volkstraat en zet in op fine dining. Little Bún focust vanaf nu op noedelsoep, een ode aan hét archetypische Vietnamese streetfood.

