Camino is een feeding station, waar de koks vrij en onbevreesd te werk gaan. Je mag je bij de geluksvogels rekenen als je zonder reserveren twee plaatsjes bemachtigt. (**)

Ceriel en David Copmans en schoonzus hebben de touwtjes in handen bij Camino. De broers stopten vroegtijdig met hun schoolopleiding en sukkelden de horeca in, waar ze aan de afwas begonnen. Eerst was er een eigen broodjeszaak, daarna kwam Camino. Als alles volgens plan verloopt, opent er dit jaar nog een wijnbar. Camino heeft een open keuken en een kantineachtige eetzaal met gekleurde neonverlichting en een kleurenfoto van de skyline van Los Angeles. Het geheel wordt oversausd door boemboemmuziek. Je zit dicht tegen elkaar, het comfort is beperkt, want hier kom je om je vol te tanken en plaats te ruimen voor de volgende shift. Bij mooi weer verhuizen de activiteiten naar het plein buiten. De spijskaart vermeldt een vijftiental overwegend goedkope gerechtjes, die zijn geïnspireerd op Aziatische streetfood. Voor de lunch zijn er Vietnamese banh mi-broodjes met tofoe of zacht gegaard buikspek, pickles en chilimayonaise (9,50 euro). Op de plank langs de muur staat een breed assortiment natuurwijnen klaar. Wij dronken echter een mierzoete limonade met gember en munt via een milieuvriendelijk stalen rietje (4 euro) en knabbelden van met specerijen geroosterde pompoenzaden (3,50 euro) en glibberig gepekelde shiitake met Koreaanse kimchi van polkabiet. Op z'n Thais gemarineerde kippenvleugels waren bereid op de Josper-grill en kwamen met een zurige dip van tamarinde (9,5 euro). Hoofdgerechten waren: een kom rijst met gelakt spek, spiegelei en kimchi als saaie pokébowl (16,50 euro) en prijzige makreelfilets, op de teppanyaki met limoenzeste, look en chilipeper bereid, en opgediend met relish van aubergine en ponzu (21 euro). Het roekeloze kookgedrag van de koks wekt sympathie, waardoor de foutjes veelal worden gladgestreken.