Bij The Finch smul je van gebalanceerde en hapklare fusion. ***

Ik stond ooit eerder voor de deur van deze zaak. Toen niet op zoek naar een fijne maaltijd, maar voor een frisse pint in de kroeg die hier te vinden was. Een grondige renovatie later is er weinig meer over van café De Reiger en vind je hier The Finch. Een restaurant en café dat een eigentijds en eclectisch menu met een Aziatische kwinkslag belooft; dat is niet weinig. Zo'n spreidstand tussen concepten maakt mij erg nieuwsgierig. Wanneer we aankomen, blijkt één belofte alvast ingelost: op deze zaterdagavond is elke vierkante meter gevuld en hangt er de gezellige uitgelatenheid van een café. Zelfs op het terras zijn in oktober enkele tafels bevolkt. Wij verkiezen toch de sfeer en warmte van binnen en krijgen een plekje midden in de drukte. Dat voelt meteen heel gezellig. De vriendelijke jongeman, die ons de rest van de avond prima zal begeleiden, vertelt ons meteen wat de opties zijn: een keuze tussen kleine en grotere gerechten die naar voorkeur te delen of alleen te eten zijn. Daarnaast is er een uitgebreid aanbod aan bieren, wijnen en cocktails om de maaltijd te begeleiden. Ondanks de gelauwerde mixologist achter de bar kiezen we een fles natuurlijke gamay uit de Beaujolais en die ontgoochelt allerminst. Sappig, drinkbaar, maar toch met karakter. De eerste gerechten, die prompt volgen, doen dat ook niet. Geroosterde padron-pepers afgekruid met furikake zeewier en een portie gepekelde groenten met yuzu mayonaise zijn prima starters. De Katsu-bun, een gestoomd broodje met kip in een krokant jasje, is ook keurig bereid en heel lekker. Om ons heen wordt er ook lustig besteld en gegeten: mensen komen hier duidelijk om uit te eten.De entrecôte met ansjovismayonaise smaakt prima, ook al mocht hij wat sappiger zijn. Aan de overkant wordt de makreel met beurre blanc van dashi en groene asperges minstens even goed onthaald: mooie, vlokkige filets met een krokante velkant en mooi op smaak. Een gebalanceerde espresso, een zeldzaamheid, met een stukje shortbread zet een mooie punt achter de avond. Of The Finch een restaurant of café is, doet er weinig toe. Het is een sfeervolle plek waar én shared plates én fusionkeuken werken: dat doen weinigen hen na.