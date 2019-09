Restaurant Kato op het Antwerpse Zuid serveert de traditioneel Japanse keuken in minimalistisch interieur. (**)

Kato is een sober Japans eethuis op het Antwerpse Zuid. Chef Takeaki Kato werkte decennialang in Izumi, het Japanse restaurant aan het Antwerpse Museum voor Schone Kunsten dat uitgroeide tot een instituut. Zijn eigen restaurant, dat hij samen met zijn vrouw opende, is minimalistisch ingericht in donkere tinten. Centraal staat een sushitoog, waar de chef à la minute gerechten bereidt.

...