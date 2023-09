Pizzadeeg op bestelling of natuurwijn in blik? Foodnieuws om van te smullen

Culinair journaliste Barbara Serulus sprokkelt het lekkerste foodnieuws bij elkaar.

Meer dan bier en frieten

Het is weer zover: de jaarlijkse hoogmis voor bierliefhebbers strijkt neer in Tour & Taxis. Tijdens BXL Beerfest proef je geen industrieel bier, maar alleen brouwsels van zestig kleine, onafhankelijke brouwerijen. Op hetzelfde moment vindt wat verder het Eat Festival plaats, met lekkers van Brusselse chefs, patissiers en producenten. Met een ticketje voor het bierfestival krijg je korting op de entreeprijs zodat je een stevige fond kunt leggen.

Bxl Beerfest: 30/9 en 1/10, 22 euro voor 2 dagen, bxlbeerfest.com



De perfecte thuispizza

Pizzabol is het resultaat van een uit de hand gelopen obsessie met het perfecte pizzadeeg van ingenieur Jonas Van Eyck. In Leuven maakt hij grote ladingen vers pizzadeeg die hij per bolletje verpakt en invriest. Met dit deeg maak je thuis een pizza die heerlijk knapperig en luchtig is, met de kenmerkende elastische beet van een echte Napolitaanse pizza. De bolletjes deeg worden in heel België geleverd per fietskoerier.

pizzabol.com



Blikje wijn?

Natuurwijn in blik. Op het eerste gezicht een gekke combinatie, maar bij nader inzien een perfecte match: natuurwijnmakers vermijden pesticiden en andere chemische toevoegingen uit zorg voor onze planeet en blik is het meest duurzame verpakkingsmateriaal voor drankjes. De blikjes van Canetta bestaan in een witte, oranje en rode versie en zijn het draagbare equivalent van 1,5 glas. Ideaal voor op de trein, in de speeltuin of bij een nazomerpicknick.

Canetta wordt verdeeld via wijnbar Titulus (in Antwerpen en Brussel) of online via canetta.net, 24 euro voor 4 blikjes.



Opscheppers

Emma De Thouars is de schrijfster van een reeks populaire kookboeken over de Aziatische keuken. Samen met twee van haar beste en al even hongerige vrienden maakt ze elke week een smakelijke eet-podcast. Van snelle recepten over onvergetelijke restaurantervaringen tot eet-etiquette: dit culinaire theekransje geeft je meteen zin om te koken en vooral veel te eten.

Opscheppers, via je favoriete podcastapp.

© GF / ANNE VAN ZANTWIJK

Van boot tot bord

Wist je dat ook vissen seizoenen kennen? Zo vangen de Belgische vissers in de nazomer vooral rog, inktvis en griet.

Het zijn deze seizoensvissen die 64 kustchefs op het bord brengen tijdens de ‘Zee van Smaak’ van 15 september tot 15 oktober. Luister ook naar de gelijknamige podcast voor sappige vissersverhalen recht van de boot.

Alle restaurants en het Zee-van-Smaak-gerecht dat ze serveren, staan vermeld op dekust.be/zeevansmaak

© GF / jan drhondt

In de bus

Nieuwsbrieven zijn razend populair: onze eigenste foodnieuwsbrief Weekend Culinair is natuurlijk niet te versmaden, met wekelijks culinaire nieuwtjes, recepten en verhalen uit de Belgische én internationale eetwereld. Maar we tippen je ook graag deze drie:

1—Over Eten

Stijn Deschacht is de gastheer van de podcast Over Eten. In zijn maandelijkse nieuwsbrief sprokkelt hij de nieuwste kookboeken, restaurants, luister- en kijktips bij elkaar.

2—From The Kitchen

In haar wekelijkse nieuwsbrief schrijft chef en auteur Alicia Kennedy lange epistels over alle aspecten van eten – van politieke essays over favoriete kookboeken tot restaurantlijstjes: deze chef serveert je food for thought.

3—A newsletter

Onze favoriete YouTube-chef Alison Roman lanceert elke twee weken een nieuwe receptenvideo. In de bijbehorende nieuwsbrief krijg je het recept in zijn uitgebreide vorm met extra tips en tricks en steevast een verrukkelijke inleiding.