Van fermentatieworkshop tot duurzaam bier: hapklare culinaire nieuwtjes

Culinair journaliste Barbara Serulus sprokkelt het lekkerste foodnieuws bij elkaar.

Verbeter de wereld, drink bier

Bij regeneratieve landbouw denk je niet meteen aan een fris getapt pintje. Bij Brussels Beer Project zien ze dat anders: ze brengen dit jaar nog twee bieren op de markt, gebrouwen van Belgische gerst die wordt geteeld op duurzame wijze. De bodem, biodiversiteit en onze Belgische boeren worden er beter van, en in het bier proef je het lokale terroir. Hun nieuwste release, Lazy Panda, een frisse citrusachtige pils gemaakt van 85% Belgische gerst uit regeneratieve landbouw, vind je via beerproject.be



Parijs in je glas

Ergens tussen de mocktails en de cocktails vind je de grootste hype uit de drankrayon. Hard seltzer is een fris bruisend drankje op basis van spuitwater, smaakmakers en een vleugje alcohol. In de winkelrekken vind je ze terug in ranke blikjes, maar je maakt ze nog lekkerder zelf. Tips hiervoor vind je in het boek van de gerenommeerde Parijse mixologen van cocktailbar Le Syndicat.

Hard seltzer, Thibault & Massina Romain Auber, Good Cook.

© GF

Leren fermenteren

Tweelingzussen Marta en Joanna Klejman zijn in de ban van gefermenteerde groenten die barsten van de gezonde bacteriën en zo heilzaam zijn voor lichaam én geest. Herinneringen aan hun jeugd in Polen – waar voor de winter een grote berg witte kolen werd omgetoverd tot frisse zuurkool – inspireerden hen om een lijn gefermenteerde groenten uit te brengen. Wil je zelf ook leren fermenteren? Volg dan een van hun workshops of ontdek hun podcast Mind your gut. klejman2.com