Maxime Collard is Chef van het Jaar 2024 volgens de nieuwe Gault&Millau Belux Gids

Gault&Millau maakte vandaag hun nieuwe Belux Gids bekend, en daarmee ook meteen de nieuwe Chef van het Jaar 2024: Maxime Collard. Een overzicht.

Naar jaarlijkse gewoonte trokken de anonieme inspecteurs van de gids in 2023 naar de beste restaurants van ons land, wat resulteerde in een eenentwintigste editie van de Belux Gids met maar liefst 1385 adressen, meer dan 170 nieuwe tips en 165 stijgers.

De top van het klassement vertoont weinig verschil met die van vorig jaar. Boury in Roeselare behaalt een score van 19 op 20 en onttroont daarmee Hof van Cleve, dat dit jaar van eigenaar verandert. Peter Goossens kreeg wel een lange staande ovatie van zijn concullega’s. Innesto in Zonhoven en Menssa in Brussel krijgen een score van 16,5/20; Attablez-vous (Namen), Bruut (Brugge), DIM Dining (Antwerpen), Humus x Hortense (Brussel), La Grappe d’Or (Aarlen), Misera (Antwerpen) en Rebelle (Kortrijk) behalen elk 16/20.

Chef van het Jaar

De redactie van gastronomische gids verkoos Maxime Collard tot Chef van het Jaar 2024. Collard baat in het Waalse Paliseul restaurant La Table de Maxime uit en volgt Nick Bril op van restaurant The Jane in Antwerpen.



‘Voor zijn kookstijl haalt Maxime het beste uit de regio, een keuken die klassiek gefundeerd is maar waaraan hij zijn creativiteit koppelt. Het niveau van zijn creaties verhogen is een constante voor Maxime en zijn team, en waarbij zijn signatuur niet overschaduwd wordt door onnodige kunstgrepen. In al zijn gerechten vinden we uitstekende basistechnieken terug, respect voor de seizoenen, esthetiek en respect voor originele smaken’, aldus de redactie. ‘De consistentie van zijn keuken en het voorbeeldige parcours dat deze chef reeds aflegde, een culinaire belofte die we reeds vijftien jaar volgen, bevestigden onze beslissing om Maxime Collard uit te roepen als Chef van het Jaar 2024’, zo vult CEO Marc Declerck aan.

Daarnaast worden zoals elk jaar volgende thematische laureaten bekroond:

Gastvrouw van het Jaar: ​ Laurence Wynants (Comme Chez Soi, Brussel)

Italiaans restaurant van het Jaar: Da Mimmo (Brussel)

Aziatisch restaurant van het Jaar: A Food Affair (Gent)

Het mooiste terras: De Kruier (Knokke-Heist) ​

Het mooiste restaurant design: Innesto (Zonhoven)

Sommelier van het Jaar: Jeno Del Turco (Le Chalet de la Forêt, Brussel)

Dessert van het Jaar: Charles-Maxime Legrand (Quai n°4, Ath) ​

Brasserie/Bistrot van het Jaar: Bistrot De Pottenbrug (Antwerpen)

Gastro-bistro van het Jaar: Monsieur V (Linkebeek)

Ambachtsman van het Jaar: Filip Slangen (Tafeltje Rond, Beveren-Waas)

Groentegerecht van het Jaar: De Poorterij (Dilsen-Stokkem)

Wijnkaart van het Jaar: L’Envie (Zwevegem)

Bierkaart van het Jaar: Sophie & Nicolas (Comblain-la-Tour)

De ‘prijs-plezierverhouding’ van het Jaar: Klei (Ieper) voor Vlaanderen, Ioda voor Brussel en Merry (Luik) voor Wallonië.

De 3 ontdekkingen van het Jaar: Komaf (Wommelgem) voor Vlaanderen, Aster voor Brussel en Max&Moi (Braine-l’Alleud) voor Wallonië.

De Gault&Millau Belux gids 2024 ligt vanaf midden deze week in de boekhandel en kost 34 euro.

Meer info op gaultmillau.be