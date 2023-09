Gastronomie in de Belgische Ardennen: de favoriete restaurants van tweesterrenchef Maxime Collard

Maxime Collard trekt van heinde en verre enthousiaste eters naar het kleine Ardeense dorpje Our. Zijn gastronomisch restaurant, La Table de Maxime, scoorde twee sterren door de perfecte uitvoering van de Franse keuken. Maxime deed jarenlang ervaring op als souschef van Geert Van Hecke (De Karmeliet).

Le Cor de Chasse

“Een adres waar je kunt eten én slapen is een gouden combinatie, zeker als je iets te vieren hebt. Samen met zijn vrouw heeft Mario Elias geïnvesteerd in een vrij indrukwekkend boerderij-kasteel dat met de tijd evolueert, met elk jaar een nieuwe toevoeging. Mario staat voor een gedurfd gastronomisch universum. Zijn voorkeur voor scherpe combinaties gaat samen met een lijst van natuurlijke en biodynamische wijnen. Ik vind het ook leuk dat het een familiebedrijf is, zoals blijkt uit het feit dat de zoon des huizes verantwoordelijk is voor de zaal.”

Rue des Combattants 16, 6940 Wéris, lecordechasse.be



Table et Comptoir

“Dit is ons vaste lunchrestaurant op woensdag. François Bernard werkt in de open keuken voor de vaak verbaasde ogen van zijn gasten. Zijn bistronomische keuken is veeleisend, vaak grenzend aan gastronomisch, en hij doet nooit toegevingen op het vlak van de kwaliteit van de producten. Het menu is vrij kort: vier voorgerechten, vier hoofdgerechten en vier desserts. De expertise van de chef komt vooral tot uiting in de lunch die een opmerkelijke prijs-kwaliteitverhouding biedt. Zijn seizoensgroentetaartje met walnoten, pickles, wortel-komijncoulis en lokale mozzarella trok me over de streep.”

Avenue de Bouillon 78, 6800 Libramont-Chevigny, tableetcomptoir.be



Les Terrasses de l’Our

“Ik doe hier aan zelfpromotie, want dit is mijn tweede restaurant. Ik kom hier zelf vaak eten, vooral op zaterdagmiddag, als we gesloten zijn. Het terras, dat uitkomt op de Our, biedt een adembenemend uitzicht en is echt een van de mooiste in de streek. Natuurlijk stel ik zelf het menu samen, maar het wordt perfect uitgevoerd door Ludovic Piret. Ik weet ook dat deze plek erg populair is bij gezinnen, kinderen voelen zich hier thuis, en dat de vleeswaren van Jaspart, een slager uit Paliseul, perfect gegaard in de Josper-oven, een echte hit zijn. De forel, knapperige varkenslapjes en het wild van het seizoen zijn ook zeker de moeite waard.”

Rue de Lesse 1, 6852 Our, maximecollard.be/les-terrasses-de-lour



CCnomie

“Een adres waar mijn partner en ik op maandagmiddag naartoe gaan na een week werken. Het ligt dicht bij waar we wonen, maar bovenal waarderen we de gastronomische keuken, gepolijste bistronomie op basis van goede lokale producten. Chef-kok David Coisman steekt veel energie in zijn zaak en verandert regelmatig van menu. Het gerecht dat er voor mij echt uit springt, is zijn zwezerik. Niet alleen is die perfect gestoofd, maar ook supersappig met asperges en morieljes. Op het menu staat ook Domaine La Falize, een Belgische wijn die we erg lekker vinden.”

Rue Haute 38, 5500 Dinant, ccnomie.be



