Nick Bril is Chef van het Jaar volgens Gault & Millau Gids België 2023

Met meer dan 125 nieuwe adressen stelt de twintigste editie van de restaurantgids Gault & Millau België niet teleur. Nick Bril van het Antwerps restaurant The Jane is Chef van het Jaar. Ontdek hieronder de belangrijkste Belgische winnaars, gaande van de beste nieuwkomers tot de beste cocktails.

De Chef van het Jaar, de Jonge Chefs van het Jaar en de hoogste nieuwkomers

De titel van Chef van het Jaar 2023 gaat dit jaar naar Nick Bril van restaurant The Jane in Antwerpen. ‘Als gepassioneerde entertainer neemt Nick Bril zijn gasten graag op sleeptouw in een aparte belevingswereld. Als chef toont hij al lang zijn gave om te vernieuwen. Hij slaagt er daarbij in om telkens opnieuw uitzonderlijk niveau te halen’, aldus de redactie. ‘Dit is belevingsgastronomie van het allerhoogste niveau, en een eetervaring die we gerust tot de wereldtop mogen rekenen’, zo vult CEO Marc Declerck aan.

De beste restaurants

In totaal 1.282 Belgische restaurants werden in de nieuwe Gault&Millau-gids bekroond met een score van minstens 12/20. 125 restaurants zijn volledig nieuw, 168 adressen stegen in puntenaantal. Op de kaart een overzicht van alle restaurants die Gault&Millau een score van 16 of meer geeft.

Jonge chefs en nieuwkomers

De Jonge Chefs van het Jaar zijn Alexandre Ciriello van L’horizon – Chaumont-Gistoux voor Wallonië, Davy Devlieghere van restaurant Julien – Lievegem voor Vlaanderen en Alexandru Sapco van La Bonne Chère – Brussel voor het Brussels Gewest. ​

Er zijn dit jaar vier hoogste nieuwkomers ex-aequo in Vlaanderen: Willem Hiele in Oostende, Misera in Antwerpen, Atelier Gist in Geraardsbergen en Modest in Oudsbergen. Alle vier behaalden ze een score van 15/20. Voor Wallonië was de hoogste nieuwkomer La Grappe d’Or in Aarlen met een score van 15,5/20, en in Brussel was de hoogste nieuwkomer Ivresse met 14/20.

De top van de Belgische gastronomie groeit meer dan ooit. Er zijn maar liefst drie restaurants met een nieuwe score van 18,5/20 en vier koksmutsen: Boury in Roeselare, The Jane in Antwerpen en Zilte in Antwerpen. Andere stijgers aan de top zijn ​Restaurant Ralf Berendsen (Lanaken) met 18/20; Cuchara (Lommel) en L’Eau vive (Arbre) met 17,5/20; Altermezzo (Tongeren), Castor (Beveren-Leie), De Kristalijn (Genk), Sir Kwinten (Lennik), Toma (Luik) en La Villa Lorraine by Yves Mattagne (Brussel) met 17/20; en Le Cor de Chasse (Wéris) met 16,5/20.

De jaarlijkse thematische laureaten

Daarnaast worden zoals elk jaar de thematische laureaten bekroond. Dit zijn de winnaars van dit jaar:

Gastheer van het Jaar: Serge Sierens (Hof Van Cleve, Kruisem)

Italiaan van het Jaar: Felicità (Waterloo)

Aziaat van het Jaar: Old Boy (Brussel – Elsene)

Het mooiste terras: Hoeve de Bies (Sint-Martens-Voeren) ​

Het mooiste restaurant design: La Grappe d’Or (Aarlen)

Sommelier van het Jaar: Maxime Sanzot (Racines – Floreffe)

Dessert van het Jaar: Bozar Restaurant (Brussel) ​

Brasserie van het Jaar: Fortuin (Kontich)

Gastro-bistro van het Jaar: Bistrot Blaise (Marche-en-Famenne)

Ambachtsman van het Jaar: Eric Fernez (d’Eugénie à Émilie – Baudour)

Groentegerecht van het Jaar: Elements @ Indrani (Loupoigne)

Wijnkaart van het Jaar: Paul de Pierre (Maarkedal)

Bierkaart van het Jaar: Hop Gastrobar (Leuven)

De ‘prijs-plezierverhouding’ van het Jaar: Onism (Blankenberge) voor Vlaanderen, ÖTAP voor Brussel en L’O de Source (Jalhay) voor Wallonië.

De 3 ontdekkingen van het Jaar: Côté Préféré (Jabbeke) voor Vlaanderen, Entropy voor Brussel en Recto Verso (Ciney) voor Wallonië.

De POP Casual Dining-selectie

In de categorie ‘POP Casual Dining’, worden adressen verzameld die mikken op een ongedwongen sfeer aan tafel. Ook hier duiken 93 nieuwkomers op, wat het totale aantal op 488 adressen brengt. De winnaars van dit jaar zijn Finch in Antwerpen, Pinsaci Tu in Brussel en Socio-Pâtes in Charleroi. Ontdek de volledige lijst via www.gaultmillau.be/pop.

De beste cocktails drink je in Antwerpen

Naast restaurants licht de gids ook de beste cocktailbars van België uit. Die titel voor Beste Cocktailbar gaat dit jaar naar TAZU in Antwerpen. Op de kaart hieronder bundelen we de andere laureaten.